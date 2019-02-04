Владельцы квартир, балконы которых защищены козырьками, должны сами сбивать наросшие сосульки. Об этом в воскресенье, 3 февраля, шла речь на выезде главы администрации Пензы Виктора Кувайцева к дому № 40 на улице Карпинского.
Мэр приехал по этому адресу по просьбе жительницы дома: этажом выше с козырька балкона свисает гигантская ледяная глыба.
Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина доложила, что руководство управляющей компании, обслуживающей дом, знает об этой ситуации. Но ликвидировать сосульку и наледь коммунальщики не могут, так как балкон не является общедомовым имуществом.
Виктор Кувайцев распорядился в понедельник, 4 февраля, вручить владельцу квартиры на пятом этаже официальное уведомление о том, что он должен самостоятельно устранить ледяной нарост, угрожающий жизни людей, сообщили в пресс-службе мэрии.
penzainform.ru писал(a):Владельцам квартир на верхних этажах будет вменена обязанность по самостоятельному ремонту кровли и очистке её от снега, жителям первых этажей очистка подвалов и ремонт канализации, а также очистка придомовой территории от снега зимой и уборка круглогодично.