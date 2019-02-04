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Общество | Владельцам квартир придется самим сбивать сосульки с балконных козырьков

04.02.2019|10:19
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Владельцы квартир, балконы которых защищены козырьками, должны сами сбивать наросшие сосульки. Об этом в воскресенье, 3 февраля, шла речь на выезде главы администрации Пензы Виктора Кувайцева к дому № 40 на улице Карпинского.

Мэр приехал по этому адресу по просьбе жительницы дома: этажом выше с козырька балкона свисает гигантская ледяная глыба.

Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина доложила, что руководство управляющей компании, обслуживающей дом, знает об этой ситуации. Но ликвидировать сосульку и наледь коммунальщики не могут, так как балкон не является общедомовым имуществом.

Виктор Кувайцев распорядился в понедельник, 4 февраля, вручить владельцу квартиры на пятом этаже официальное уведомление о том, что он должен самостоятельно устранить ледяной нарост, угрожающий жизни людей, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|04.02.2019 10:46|

penzainform.ru писал(a):

вручить владельцу квартиры на пятом этаже официальное уведомление о том, что он должен самостоятельно устранить ледяной нарост,
Владельцам квартир на верхних этажах будет вменена обязанность по самостоятельному ремонту кровли и очистке её от снега, жителям первых этажей очистка подвалов и ремонт канализации, а также очистка придомовой территории от снега зимой и уборка круглогодично.

Гость|04.02.2019 11:13|

Этим правилам лет 5о , почему люди открывают для себя АМЕРИКУ.

Гость|04.02.2019 11:26|

Надо утеплять потолки этих балконов,тогда и сосульки не образуются. Снизу кровли тепло,снег подтаивает и образуются сосульки. Вот и вся причина.

Гость|04.02.2019 11:31|

пора заниматься неухоженными балконами, идешь по городу, становится страшно от вида некоторых балконов... На Лобачевского, Мира и пр. такая угроза висит прямо над головой пешеходов... Да и народ сам беспечный, НИКТО практически не смотрит вверх...

Гость|04.02.2019 11:31|

Гость писал(a):

Надо утеплять потолки этих балконов,тогда и сосульки не образуются.
Надо следить и сбивать, пока маленькие, я каждую неделю сбиваю и никаких сосулек...

Гость|04.02.2019 11:33|

Гость писал(a):

Владельцам квартир на верхних этажах будет вменена обязанность по самостоятельному ремонту кровли и очистке её от снега, жителям первых этажей очистка подвалов и ремонт канализации, а также очистка придомовой территории от снега зимой и уборка круглогодично.
не надо троллить, разговор идет о имуществе конкретных жильцов..

Гость|04.02.2019 11:41|

А если там проживает старая одинокая бабушка, она не сможет это сделать. Придите и помогите

Имя: Гость
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