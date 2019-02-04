04.02.2019 | 10:19

Владельцы квартир, балконы которых защищены козырьками, должны сами сбивать наросшие сосульки. Об этом в воскресенье, 3 февраля, шла речь на выезде главы администрации Пензы Виктора Кувайцева к дому № 40 на улице Карпинского.

Мэр приехал по этому адресу по просьбе жительницы дома: этажом выше с козырька балкона свисает гигантская ледяная глыба.

Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина доложила, что руководство управляющей компании, обслуживающей дом, знает об этой ситуации. Но ликвидировать сосульку и наледь коммунальщики не могут, так как балкон не является общедомовым имуществом.

Виктор Кувайцев распорядился в понедельник, 4 февраля, вручить владельцу квартиры на пятом этаже официальное уведомление о том, что он должен самостоятельно устранить ледяной нарост, угрожающий жизни людей, сообщили в пресс-службе мэрии.