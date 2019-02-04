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Общество | В Пензе реконструируют дорогу от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной

04.02.2019|15:52
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Автомобильная дорога от улицы 40 лет Октября до Центральной вскоре будет реконструирована - это сообщение радует большую часть горожан. Но есть люди, которым такая информация добавит проблем.

Для расширения дороги нужна земля, и в администрации Пензы уже подписано постановление об изъятии определенных участков у собственников.

Для муниципальных нужд заберут около 40 объектов. Бывшим собственникам заплатят из казны города. Сначала проведут оценку изымаемых участков и сообщат хозяину, сколько готовы отдать денег. Владелец может согласиться с суммой или опротестовать ее. Но оставить землю себе не получится. У Пензы на нее большие планы.

«Несколько участков попадает в будущую полосу отвода дороги, и часть участков образуется для устройства опор для высоковольтной линии», - сообщила начальник УМИ администрации г. Пензы Ирина Кочеткова.

Это далеко не первый случай, когда земля из частной собственности изымается ради общественной пользы. Так было, например, при строительстве филармонии и киноконцертного зала на Суворова. Но теперь в зону расширения частные жилые дома не попадают. По большей части это незастроенные площадки, принадлежащие предпринимателям.

Реконструкция дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной - важный для города проект. Запланировано даже сооружение путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

«Серьезные деньги, там где-то четыре с лишним миллиарда стоимость всего, 5,6 км. Это путепровод через речку и железную дорогу и два участка ремонта дорог», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Вся реконструкция разбита на три этапа. Работы от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую намечены уже на 2019 год.

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Гость|04.02.2019 19:30|

бла бла бла

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