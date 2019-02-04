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Общество | Пензенцам вручили памятки о тревожных симптомах рака

04.02.2019|17:51
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Каждому, вне зависимости от возраста и половой принадлежности, студенты медицинского колледжа вручали памятки о тревожных симптомах рака. Жительница Пензы Светлана внимательно их разглядывала, потому что злокачественную опухоль находили у ее родных.

«Коснулось это и двух бабушек, с папиной и с маминой стороны, коснулось моего крестного, маминого брата. Я не знаю, ученым виднее, как это: генетически передается или сбой каких-то клеток», - отметила Светлана.

Валентина Есюнина злокачественные образования изучала на втором курсе колледжа, поэтому теперь советует своим ровесникам внимательнее относиться к здоровью.

«Сейчас все заболевания молодеют, и рак может появиться уже в молодом возрасте, чуть ли не начиная уже с 30 лет. Даже есть случаи и более раннего, чуть ли не в подростковом возрасте», - рассказала Валентина.

Заразиться онкологическим заболеванием невозможно. А вот почему рак начинает развиваться, причин может быть много, в том числе неправильный образ жизни.

«Можно снизить вероятность развития рака на 30-40%. Необходимо следить за рационом своего питания, иметь адекватный уровень физической активности, иметь нормальную массу тела, отказаться от табакокурения и не злоупотреблять алкоголем», - сообщила зам. главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

По данным онкологического диспансера, Пензенский регион вошел в пятерку территорий с высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями.

У мужчин наиболее часто выявляют рак органов дыхательной системы, предстательной железы и рак кожи. Бич женщин - тоже рак кожи, а еще рак молочной железы, колоректальный и рак тела матки.

Волшебной пилюли от злокачественных опухолей пока не придумали, но хочется надеяться, что это случится.

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