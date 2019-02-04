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Общество | Мэр Пензы предложил средство борьбы с коммунальщиками-нарушителями

04.02.2019|16:49
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На оперативном совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 4 февраля, мэр Пензы Виктор Кувайцев обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с инициативой передать полномочия по жилищному надзору от госжилстройтехинспекции городскому управлению ЖКХ.

Сейчас в Пензе проводят осмотры дворов сотрудники управления ЖКХ и районных администраций. Акты о выявленных нарушениях комиссия направляет в госжилстройтехинспекцию.

Однако, по словам Виктора Кувайцева, в Пензе около 3 500 дворов, а количество инспекторов не позволяет посетить их все.

«В связи с этим прошу рассмотреть возможность передать полномочия по осуществлению жилищного надзора управлению ЖКХ города», - резюмировал градоначальник.

Такое положение дел позволит более тщательно контролировать содержание и ремонт домов, уборку дворов и другие работы, за выполнение которых отвечают управляющие организации. При выявлении нарушений на них будут составлены административные протоколы.

«Губернатор поддержал инициативу главы администрации города, отметив, что это рациональное предложение», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|04.02.2019 17:13|

Бюджет худой. Надо штрафами пополнить. Вон настоящая цель. Полчища "контролеров" выпустить.

Гость|04.02.2019 17:50|

Контора Левченко вообще безполезная,ничего не делают,не за что не отвечают. Разогнать их в шею !

Имя: Гость
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