04.02.2019 | 16:49

На оперативном совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 4 февраля, мэр Пензы Виктор Кувайцев обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с инициативой передать полномочия по жилищному надзору от госжилстройтехинспекции городскому управлению ЖКХ.

Сейчас в Пензе проводят осмотры дворов сотрудники управления ЖКХ и районных администраций. Акты о выявленных нарушениях комиссия направляет в госжилстройтехинспекцию.

Однако, по словам Виктора Кувайцева, в Пензе около 3 500 дворов, а количество инспекторов не позволяет посетить их все.

«В связи с этим прошу рассмотреть возможность передать полномочия по осуществлению жилищного надзора управлению ЖКХ города», - резюмировал градоначальник.

Такое положение дел позволит более тщательно контролировать содержание и ремонт домов, уборку дворов и другие работы, за выполнение которых отвечают управляющие организации. При выявлении нарушений на них будут составлены административные протоколы.

«Губернатор поддержал инициативу главы администрации города, отметив, что это рациональное предложение», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.