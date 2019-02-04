04.02.2019 | 11:15

Никакая больница, никакой врач не поможет, если человек сам не проявляет заботу о своем здоровье. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 февраля.

«Предоставление возможности для занятий физической культурой - важнейшее направление нашей деятельности. Министерство физкультуры и спорта и министерство здравоохранения, думайте над этим вместе», - поручил он.

В качестве примера глава региона привел развитую в районах скандинавскую ходьбу. Губернатор предложил проводить областные соревнования, чтобы мотивировать людей на организацию групп.

«Спортзалы должны быть заняты, ФОКи должны быть заняты. Одним приобретением дорогостоящего оборудования ничего не сделаешь», - отметил он.