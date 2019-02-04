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Общество | Губернатор призвал жителей области заниматься спортом

04.02.2019|11:15
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Никакая больница, никакой врач не поможет, если человек сам не проявляет заботу о своем здоровье. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 февраля.

«Предоставление возможности для занятий физической культурой - важнейшее направление нашей деятельности. Министерство физкультуры и спорта и министерство здравоохранения, думайте над этим вместе», - поручил он.

В качестве примера глава региона привел развитую в районах скандинавскую ходьбу. Губернатор предложил проводить областные соревнования, чтобы мотивировать людей на организацию групп.

«Спортзалы должны быть заняты, ФОКи должны быть заняты. Одним приобретением дорогостоящего оборудования ничего не сделаешь», - отметил он.

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Гость|04.02.2019 11:31|

А какие ж перлы весной этот персонаж начнет выдавать....

Гость|04.02.2019 11:32|

Вот когда будет пенсия или зарплаты не меньше 50 тысяч,тогда можно и спортом щанятся. А сейчас приходится работать и на пенсии,а молодежь на двух работах. Когда спортом заняться?! Иван Александрович то наверняка лечится и обследуется не в Пензенских больничках, и не один раз в год.

Гость|04.02.2019 11:37|

Гость писал(a):

Гость|04.02.2019 11:31|

А какие ж перлы весной этот персонаж начнет выдавать....

Да персонаж у вас там сказочный ....

Завидуйте молча...

Гость|04.02.2019 11:38|

Лучше уж с посохом,котомкой,да в Саяны пешим ходом.Только бы из Глупова убежать!

Гость|04.02.2019 11:40|

penzainform.ru писал(a):

Никакая больница, никакой врач не поможет, если человек сам не проявляет заботу о своем здоровье
Как хорошо вещать о профилактике и здоровом образе жизни, имея нехилую з/п + военную пенсию. Можно позволить себе питаться качественными продуктами, обследоваться у лучших врачей и не думать, чем завтра кормить детей, если з/п в регионе не просто маленькие, а НИЩЕНСКИЕ! а какое может быть здоровье от питания самыми дешевыми продуктами на пальмовом масле?

Гость|04.02.2019 11:48|

Гость писал(a):

Только бы из Глупова убежать!
Где родился - там и пригодился... Нет земли краше, чем земля наша... Тот герой - кто за Родину горой... Жить - Родине служить... Треск пулемётов не испугает патриотов... Иди в родной край - там и под ёлкою рай... ; )

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