04.02.2019 | 16:59

Дети сурских просторов приехали из столицы, чтобы поздравить свою родину-мать с юбилеем. По улицам города и очагам культуры прогулялись представители Пензенского землячества в Москве.

Руководитель Федерального научного центра овощеводства Виктор Пивоваров покинул отчий дом 50 лет назад. Академик РАН в Пензе бывает редко.

«Изменения произошли за этот период колоссальные. Центр города изменился, Московская улица, где пешеходная зона, пензенский Арбат. Или Спасский кафедральный собор», - отметил Виктор Пивоваров.

За полдня земляки успели побывать во многих интересных местах. В Губернаторском доме москвичи оказались впервые. Внимательно разглядывали живописные полотна.

Позже они продолжили колесить по родному городу, во время поездки активно обсуждали забытое увиденное. Улицы не узнать. Следующей остановкой стал дворец единоборств «Воейков». Жителей столицы поразил музей спорта.

Ближе всего этот объект главному специалисту Департамента спорта г. Москвы Наталье Шмаровой. Она уехала из Пензы 12 лет назад, но ее постоянно тянет к милым сердцу местам.

«Дом родительский, конечно, мне там всегда отрадно. Дом, школа № 33, где я училась, и самое теплое место Пензы - улица Вяземского», - поделилась Наталья Шмарова.

Не успев насладиться запахом малой родины, пензяки и пензячки начали собираться домой, в Москву.