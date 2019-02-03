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Общество | В Литературном музее подвели итоги конкурса работ о детях войны

03.02.2019|11:11
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В Литературный музей пригласили детей войны, чтобы в торжественной обстановке вручить им награды. Медали получили те, кто прошел голод и холод, трудился на заводах и в поле, наравне со взрослыми ковал победу в тылу.

Чествование ветеранов приурочили к подведению итогов конкурса «Дети и правнуки победителей», он стартовал в октябре прошлого года. В его рамках школьники и студенты воспевали защитников Родины.

«Рисовали рисунки, делали видеоролики на стихи, которые написали пожилые люди - дети войны, и делали видеоочерки, видеорассказы о детях войны. Героями работ обязательно должны быть люди, которые родились с 1928 по 9 мая 1945 года, эти люди должны иметь отношение к Пензенской области и ныне здравствовать», - пояснила организатор конкурса Ольга Лещенко.

Победителей определяли в трех номинациях. В числе лучших оказалась и Дарья Коновалова из Кузнецка. Она подготовила видеосюжет.

«Героем работы стала мама моей преподавательницы по технологии. Ей 88 лет, ее зовут Раиса Федоровна, и она смогла рассказать историю из военного прошлого», - поделилась Дарья Коновалова.

Всего в конкурсе приняли участие 60 человек. Двадцать из них получили грамоты и благодарности.

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Гость|03.02.2019 11:24|

Ни одного выпуска новостей, чтобы не было про войну?! Готовимся?

Гость|03.02.2019 12:29|

БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА! ПРОКЛЯТИЕ ВАГНЕРУ И ПРИГОЖИНУ!

Имя: Гость
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