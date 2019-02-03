03.02.2019 | 12:32

Пенза не стала столицей Тотального диктанта - 2019. Итоги конкурса были подведены в субботу, 2 февраля.

В 2018 году проходило онлайн-голосование за звание столицы акции. В финал вышли пять претендентов: Пенза (11 042 голоса), Ростов-на-Дону (7 031), Таллин (6 292), Ставрополь (5 902) и Казань (5 756). Из них жюри должно было выбрать победителя.

Однако Ставрополь впоследствии вышел из борьбы (как сообщается на сайте «Тотального диктанта», по уважительной причине). В финал пригласили следующую в рейтинге команду - Москву, но и она не смогла принять участие (из-за смены координатора).

В итоге на звание претендовали Пенза, Ростов-на-Дону, Таллин, Казань и Вологда.

Экспертное жюри определяло победителя на ежегодной конференции акции «Тотальный диктант». Им стал Таллин.

В 2018 году в Пензенской области Тотальный диктант писало рекордное для региона количество участников - 1 231 человек. 85 из них справились с текстом на отлично (7%).