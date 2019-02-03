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Общество | Мэру Пензы не понравилось состояние скамеек на велолыжероллерной трассе

03.02.2019|15:27
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В воскресенье, 3 февраля, мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал на велолыжероллерной трассе в Ахунах, чтобы оценить организацию зимнего отдыха горожан.

Сотрудники проката спортивного оборудования и инвентаря рассказали, что в выходные в среднем они сдают в аренду более 150 пар лыж.

«Отрадно видеть, что данное место отдыха востребовано. Благодаря тому, что здесь обустроено освещение, горожане могут прогуливаться и заниматься спортом в любое время суток», - отметил Виктор Кувайцев.

Однако во время осмотра территории у него появились замечания к ее содержанию: парковка рядом с дорогой оказалась нечищеной. Мэр поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву привести ее в порядок.

Не понравилось Виктору Кувайцеву и состояние скамеек - они занесены снегом. «Необходимо убрать снежные массы и поддерживать значимое место в хорошем состоянии», - подчеркнул глава администрации Пензы.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|03.02.2019 15:43|

Виктор Николаевич, стыдно, ну неужели нет более важных участков, дорога от Берлина до товаров для женщин ужас, вместо 3-х полос 2 , пробки, из-за этого и ДТП , займитесь делом, руководитель своими подчиненными

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