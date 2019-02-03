03.02.2019 | 13:59

Пензенский губернатор Иван Белозерцев отреагировал на трагедию в Калужской области. Около 9:15 в воскресенье, 3 февраля, там опрокинулся в кювет автобус, в котором находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

По последним данным, погибли семь человек, из них четверо - дети. Госпитализированы 24 ребенка и один взрослый.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших при ЧП с автобусом в Калужской области», - написал Иван Белозерцев в Twitter.

Дети с родителями ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования. По неподтвержденной информации, это был танцевальный ансамбль.