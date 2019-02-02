02.02.2019 | 15:43

Родители пензенских детишек, которые наблюдаются в отделении детской поликлиники № 1 на Володарского, 56, бьют тревогу.

«Мы живем в центре города, анализы ездим сдавать либо в Арбеково, либо на Гоголя. А сейчас до меня дошли слухи, что наша поликлиника, где принимают наш участковый и врачи, будет закрыта», - рассказала Ольга Сергунина.

Опасения родителей возникли не на пустом месте. На двери медицинского учреждения уже висит объявление, что с 4 февраля в связи с производственной необходимостью прием будет проводиться на улице Гоголя.

Правда, есть пометка: только для малышей, прикрепленных к 1-му участку. Однако родители считают, что в перспективе то же самое ожидает и всех остальных.

«Я без машины, везде добираюсь на общественном транспорте, поэтому мне нужно будет собрать детей, посадить в маршрутку и доехать. Неудобно и по времени, неудобно и с транспортом, потому что туда ходит только один, 33-й, маршрут», - добавила Ольга Сергунина.

Руководство поликлиники № 1, к которой и относится учреждение на Володарского, не отрицает, что проблемы есть. В настоящее время наблюдается кадровый дефицит: вакантны две ставки педиатра. А имеющиеся специалисты заполнить пробелы просто физически не успевают.

«Была возможность снимать врача с приема здесь, на Гоголя, 43, и подкреплять прием в филиале на Володарского, 56. Сейчас принято решение, что этот доктор не будет отлучаться на прием на Володарского, 56, а принимать участок в полном составе здесь», - сообщила заведующая детской поликлиникой № 1 Елена Сазонова.

Таким образом, 850 детей будут вынуждены поменять врача.

«Район обслуживания поликлиники не должен превышать по радиусу шесть километров, то есть обслуживание этого участка в норматив входит», - добавила Елена Сазонова.

Руководство медучреждения отмечает: как только найдутся специалисты, всех детей вернут обратно. Как скоро это произойдет и произойдет ли вообще, сказать никто не берется.