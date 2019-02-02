02.02.2019 | 10:06

В Кузнецке подвели итоги диспансеризации взрослого населения. В 2018 году обследование прошли 19 085 человек.

Врачи выявили 949 случаев повышения кровяного давления, 66 случаев сахарного диабета, 30 случаев новообразований, в том числе 29 злокачественных.

«Для индивидуального консультирования, дообследования, выбора тактики лечения 3 303 человека переведены на второй этап диспансеризации, что составило 17,3% от завершивших первый этап.

Лечение назначено 12 931 пациенту, на получение специализированной медицинской помощи направлено 385 человек», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В общей сложности диспансеризацию прошли почти 223 000 жителей Пензенской области. При профилактических осмотрах было впервые выявлено 636 случаев сахарного диабета, более 8 000 - болезней системы кровообращения, 1 625 - заболеваний органов пищеварения и 1 048 - болезней органов дыхания.