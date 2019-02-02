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Общество | В 2018 году у кузнечан выявили 29 злокачественных новообразований

02.02.2019|10:06
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В Кузнецке подвели итоги диспансеризации взрослого населения. В 2018 году обследование прошли 19 085 человек.

Врачи выявили 949 случаев повышения кровяного давления, 66 случаев сахарного диабета, 30 случаев новообразований, в том числе 29 злокачественных.

«Для индивидуального консультирования, дообследования, выбора тактики лечения 3 303 человека переведены на второй этап диспансеризации, что составило 17,3% от завершивших первый этап.

Лечение назначено 12 931 пациенту, на получение специализированной медицинской помощи направлено 385 человек», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В общей сложности диспансеризацию прошли почти 223 000 жителей Пензенской области. При профилактических осмотрах было впервые выявлено 636 случаев сахарного диабета, более 8 000 - болезней системы кровообращения, 1 625 - заболеваний органов пищеварения и 1 048 - болезней органов дыхания.

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Гость|02.02.2019 10:18|

А то,что Кузнек лидирует по вич инфецированным почему молчим ?

Гость|02.02.2019 10:36|

пальма вкусняяшка

ням-ням

Имя: Гость
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