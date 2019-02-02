02.02.2019 | 15:55

Единственному пензенцу - участнику Сталинградской битвы, дожившему до наших дней, была предоставлена честь открыть митинг, посвященный 76-летию одного из самых кровопролитных сражений не только в Великой Отечественной войне, но и в истории человечества.

«Сталинградскую битву я никогда не забуду. 18-летних юношей в составе инженерных войск перевели в Сталинград в 62-ю армию, которой командовал генерал-лейтенант Чуйков», - рассказал председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года. Она унесла жизни более миллиона советских солдат и офицеров. Точного подсчета потерь среди мирного населения нет до сих пор. Победа на берегах Волги положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.

«Противник, казалось бы, все учел: сколько необходимо танков, самолетов, пушек, снарядов для того, чтобы победить в этой битве. Но он не учел самое главное - дух русского солдата и силу русского оружия», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Завершился традиционный митинг в честь победы в Сталинградской битве возложением цветов к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев.