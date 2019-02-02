02.02.2019 | 11:43

В понедельник, 4 февраля, в Губернаторском доме презентуют путеводитель по Пензенской области. К работе над ним ученые, краеведы, экскурсоводы, дизайнеры и фотографы приступили в середине 2018 года.

В итоге был создан справочник, изданный общим тиражом 1 600 экземпляров и посвященный описанию достопримечательностей 27 районов и двух городов области.

«Он выполнен в удобном формате А5 и сопровождается фотографиями историко-культурных и спортивных объектов. В путеводителе представлены туристические маршруты и районный событийный туризм. К изданию отдельно прилагается карта Пензенской области», - сообщили в региональном департаменте информационной политики и СМИ.

В течение года гид поступит в сувенирные лавки, гостиницы, музеи региона, а также будет размещен в самолетах компаний - партнеров проекта.

Предполагается издать целую серию справочников, рассказывающих об исторических и культурных достопримечательностях Сурского края. Так, в 2017 году был подготовлен путеводитель по Пензе.

«В настоящее время началась работа над созданием третьего «Детского путеводителя», в котором будут представлены не только культурные достопримечательности Пензы, но и места отдыха и развлечений. Издание запланировано в 2019 году», - добавили в департаменте.