01.02.2019 | 17:01

Новые тарифы на вывоз мусора могут быть снижены уже через несколько месяцев.

«Есть поручение президента о том, чтобы до 1 апреля все-таки в работе с физическими лицами регоператорам обнулить НДС», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Но пока это только планы. На совещании под руководством председателя правительства области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами еще раз озвучили принятые тарифы. На разных территориях они отличаются.

В Пензе жители многоквартирных домов будут платить 3 рубля 11 копеек с квадратного метра, собственники частных строений - 73 рубля 63 копейки с человека в месяц.

«Насколько изменилась плата гражданина?» - поинтересовался Николай Симонов.

«Что касается Пензы, многоквартирные дома оценить достаточно сложно, потому что не входил раньше крупногабаритный мусор. Но если его прибавить в оплату, так как опыт есть, то где-то процентов на 30-40. А по частному сектору было 97 рублей, стало 73», - сообщил генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

Жители Северной зоны, в которую входят Пенза и ряд прилегающих районов, теперь будут получать совместный счет за свет и вывоз мусора. Но это нововведение не касается Заречного.

«Платежный документ состоит фактически из двух квитанций - «ТНС энерго Пенза» и Управления благоустройства и очистки города», - рассказал руководитель ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

В других зонах по почте будут присылать отдельные квитанции. На этом же совещании Николай Симонов сообщил, что один из операторов готов приступить к строительству нового полигона в Нижнем Ломове, где его никогда не было.