Новые тарифы на вывоз мусора могут быть снижены уже через несколько месяцев.
«Есть поручение президента о том, чтобы до 1 апреля все-таки в работе с физическими лицами регоператорам обнулить НДС», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
Но пока это только планы. На совещании под руководством председателя правительства области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами еще раз озвучили принятые тарифы. На разных территориях они отличаются.
В Пензе жители многоквартирных домов будут платить 3 рубля 11 копеек с квадратного метра, собственники частных строений - 73 рубля 63 копейки с человека в месяц.
«Насколько изменилась плата гражданина?» - поинтересовался Николай Симонов.
«Что касается Пензы, многоквартирные дома оценить достаточно сложно, потому что не входил раньше крупногабаритный мусор. Но если его прибавить в оплату, так как опыт есть, то где-то процентов на 30-40. А по частному сектору было 97 рублей, стало 73», - сообщил генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.
Жители Северной зоны, в которую входят Пенза и ряд прилегающих районов, теперь будут получать совместный счет за свет и вывоз мусора. Но это нововведение не касается Заречного.
«Платежный документ состоит фактически из двух квитанций - «ТНС энерго Пенза» и Управления благоустройства и очистки города», - рассказал руководитель ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.
В других зонах по почте будут присылать отдельные квитанции. На этом же совещании Николай Симонов сообщил, что один из операторов готов приступить к строительству нового полигона в Нижнем Ломове, где его никогда не было.
Зашибись,я значит прописан один в новом доме с площадью 140 кВ.м, у меня мусора две сигареты и те в унитаз смываю, днём на работе , прихожу домой только переночевать и с меня такой налог, совсем что ли ахирели? За что?