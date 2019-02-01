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Общество | В Пензе тарифы на вывоз мусора могут снизить

01.02.2019|17:01
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Новые тарифы на вывоз мусора могут быть снижены уже через несколько месяцев.

«Есть поручение президента о том, чтобы до 1 апреля все-таки в работе с физическими лицами регоператорам обнулить НДС», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Но пока это только планы. На совещании под руководством председателя правительства области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами еще раз озвучили принятые тарифы. На разных территориях они отличаются.

В Пензе жители многоквартирных домов будут платить 3 рубля 11 копеек с квадратного метра, собственники частных строений - 73 рубля 63 копейки с человека в месяц.

«Насколько изменилась плата гражданина?» - поинтересовался Николай Симонов.

«Что касается Пензы, многоквартирные дома оценить достаточно сложно, потому что не входил раньше крупногабаритный мусор. Но если его прибавить в оплату, так как опыт есть, то где-то процентов на 30-40. А по частному сектору было 97 рублей, стало 73», - сообщил генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

Жители Северной зоны, в которую входят Пенза и ряд прилегающих районов, теперь будут получать совместный счет за свет и вывоз мусора. Но это нововведение не касается Заречного.

«Платежный документ состоит фактически из двух квитанций - «ТНС энерго Пенза» и Управления благоустройства и очистки города», - рассказал руководитель ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

В других зонах по почте будут присылать отдельные квитанции. На этом же совещании Николай Симонов сообщил, что один из операторов готов приступить к строительству нового полигона в Нижнем Ломове, где его никогда не было.

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Гость|01.02.2019 18:41|

Зашибись,я значит прописан один в новом доме с площадью 140 кВ.м, у меня мусора две сигареты и те в унитаз смываю, днём на работе , прихожу домой только переночевать и с меня такой налог, совсем что ли ахирели? За что?

Гость|01.02.2019 18:41|

Снизить? А по моему мы за коммуналку с лихвой боярам расплачиваемся. Ладно бы зарплаты поднимали, вопросов может и не было бы. Октябрьский сад это не рядовые обыватели, это не народ, не надо ровнять.

Гость|01.02.2019 18:46|

Зашибись,я значит прописан один в новом доме с площадью 140 кВ.м, у меня мусора две сигареты и те в унитаз смываю, днём на работе , прихожу домой только переночевать и с меня такой налог, совсем что ли ахирели? За что?

Ну вы поглядите кто слева от Архипова сидит и усё поймёте, а если не поймете вас "контора" подправит...

Гость|01.02.2019 18:49|

явно никто нихочет понять того что денег то нету в кармане

деньги зарабатывают на работе

Сколько в Пензенской области в январе 2019 года создано новых рабочих мест

да и кто их будет создавать

нет денег нет покупки продуктов в магазине

из этой Пензенской области проще сбежать чем пытаться здеся вести предпринимательскую какуюто деятельность

Гость|01.02.2019 18:51|

Гость писал(a):

Зашибись,я значит прописан один в новом доме с площадью 140 кВ.м, у меня мусора две сигареты и те в унитаз смываю, днём на работе , прихожу домой только переночевать и с меня такой налог, совсем что ли ахирели? За что?
продай 140 кв.м. и купи себе 40 кв.м и не возмущайся

Гость|01.02.2019 18:51|

ох ты зоркий глаз чаво узрел

Гость|01.02.2019 18:53|

Как с пенсией, сначала задерут по максимуму. Потом снизят маленько, чтобы народ не бурлил...

Гость|01.02.2019 18:55|

Сказано чётко: 1 апреля.

Гость|01.02.2019 18:56|

ну это ж старый трюк типа добрые они такие . тошнит и от них и от их скудного однообразия . с малолетками и то не играют так .рвачи скупердяи только для себя снизили цену за мусор и опять за счет населения .им жить надо они и на копейках экономят все дерут с людей эти нелюди .

Гость|01.02.2019 19:03|

Нет, это узаконеный грабеж.

Гость|01.02.2019 19:09|

Как это,за электричество и мусор в одной квитанции?Какая связь?

Гость|01.02.2019 19:10|

Симонов,что сказал?

Снизить.

Что у нас снижают,вот у них в Китае ,например, снижают,в Италии и Польше тот же пенсионный возраст тоже снижают,а у нам только повышают.

Этот надо,этот молодой, признался,что на 30-40% повысили, когда вы все нажретесь?

Царь знает?

Гость|01.02.2019 19:14|

Гость писал(a):

Как это,за электричество и мусор в одной квитанции?Какая связь?

как у Митьков холодец, суп и чай в одном блюде и называется еда. Голосуйте дальше типа ни кто все равно ничего не сделает. Жрите теперь хоть подавитесь. Сами выбрали и недовольны?

Гость|01.02.2019 19:17|

Рядом с Архиповым сидит Антонов. И что?

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