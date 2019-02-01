01.02.2019 | 09:24

В Пензе у одной остановки общественного транспорта появится наименование, у второй - изменится. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виктор Кувайцев во вторник, 29 января.

В первом случае остановка на улице 65-летия Победы будет называться аналогично - «Ул. 65-летия Победы».

Во втором - наименование остановочного пункта «Магазин» на улице Ново-Тамбовской изменится на «Митрофановский храм».

В документе также указано, что городской департамент ЖКХ должен укрепить на остановочных павильонах соответствующие таблички, а управление транспорта и связи - внести изменения в реестр муниципальных маршрутов.