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Общество | В Пензе остановку «Магазин» переименовали в «Митрофановский храм»

01.02.2019|09:24
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В Пензе у одной остановки общественного транспорта появится наименование, у второй - изменится. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виктор Кувайцев во вторник, 29 января.

В первом случае остановка на улице 65-летия Победы будет называться аналогично - «Ул. 65-летия Победы».

Во втором - наименование остановочного пункта «Магазин» на улице Ново-Тамбовской изменится на «Митрофановский храм».

В документе также указано, что городской департамент ЖКХ должен укрепить на остановочных павильонах соответствующие таблички, а управление транспорта и связи - внести изменения в реестр муниципальных маршрутов.

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Гость|01.02.2019 09:42|

православненько

Гость|01.02.2019 09:48|

А С ЖИТЕЛЯМИ ПОЧЕМУ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИСЬ? У НАС СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЛИ КАК?

Гость|01.02.2019 10:00|

"А С ЖИТЕЛЯМИ ПОЧЕМУ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИСЬ? У НАС СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЛИ КАК?"

Или как

Гость|01.02.2019 10:07|

Гость писал(a):

А С ЖИТЕЛЯМИ ПОЧЕМУ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИСЬ? У НАС СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЛИ КАК?
Бесплатная реклама.Остановка ул.Водопьянова намного ближе к самой церкви,но там только один маршрут,а у магазина 4 .Реклама и НЛП.

Гость|01.02.2019 10:24|

Да какая вам разница как называется остановка?,главное,что она есть,есть откуда уехать,и вернуться обратно.

Имя: Гость
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