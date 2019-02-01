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Общество | В Пензе началась регистрация заявок в детские лагеря

01.02.2019|18:31
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Регистрация стартовала. В течение всего февраля на сайте www.leto58.ru родители пензенских мальчишек и девчонок могут внести данные ребенка. Эта процедура необходима для того, чтобы получить путевку в оздоровительные загородные лагеря за 25 процентов от полной ее стоимости.

«1 марта наступит второй этап работы этого сайта. На сайте появится кнопочка «Зарегистрироваться в очереди» 1 марта, с 9 часов утра, и родители, нажав на эту кнопочку, поставят своего ребенка в очередь», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Также они получат талон, где будет указана дата явки в районную администрацию за путевкой.

«Цена родительской платы за те путевки, которые приобретаются частично, тоже немножко вырастет. Она в прошлом году была около 3 800 рублей, в этом году она будет 4 300», - добавил Владислав Чесноков.

Такую путевку можно оформить одну на лето.

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Гость|01.02.2019 19:18|

там в сосновых борах клещи

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