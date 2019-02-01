01.02.2019 | 17:50

Пензенская область станет одной из первых в России, перешедших на цифровое телерадиовещание. В новый формат Сурский край вступит 11 февраля. И насколько регион к этому готов, в том числе небольшие населенные пункты, обсуждали в правительстве.

В заседании принял участие председатель комитета Государственной думы по информационной политике Леонид Левин. Его интересовало, соответствуют ли действительности данные, которые передают в федеральный центр.

Также у него были вопросы к представителям местных телеканалов, так как их смотрит значительная часть зрительской аудитории и очень важно учесть ее интересы.

«Понять, как они готовы, как они оценивают ситуацию с переходом на цифровое вещание и что необходимо сделать со своей стороны федеральному центру, чтобы аудитория этих телеканалов была сохранена и переход на цифровое вещание прошел с минимальными потерями», - отметил Леонид Левин.

11-й будет по-прежнему вещать в аналоговом формате. Также эфир телеканала представлен у всех крупных кабельных операторов города и области, на спутнике в пакете «Телекарта», в Интернете на сайте «ПензаИнформ» и на платформе Яндекс.ТВ.

«Нас зритель смотрит по всей стране, но мы, естественно, работаем на пензенского зрителя, и у нас остается надежда, что все-таки мы появимся в региональном мультиплексе. Насколько я знаю, сейчас Минкомсвязь вышла в правительство России с проектом о существовании региональных мультиплексов по стране», - сообщила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Пока же телезрителям предлагают различные варианты для просмотра любимого канала.

«Начали выпускать приставки, которые, как новый телевизор, сканируют и аналоговый формат, и цифровой», - объяснил руководитель Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов.

«Это их право, что смотреть, это они пусть сами решают. Задача соответствующих служб и органов власти - обеспечить такую возможность. Дальше - их право, как было раньше: каждый выбирал ту кнопку, которую хотел», - добавил Леонид Левин.