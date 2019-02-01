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Общество | Пензенская область должна увеличить количество сданного жилья

01.02.2019|16:28
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Чувствительной для региона назвал проблему обманутых дольщиков полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе - Игорь Комаров. Пострадавшими от действий застройщиков числится более 1 700 человек.

В области принят ряд законов, которые направлены на разрешение непростой ситуации. В списке - семь проблемных объектов. По мнению полпреда, необходимо держать под контролем и те дома, где есть затягивание сроков сдачи на полгода и больше.

«Потенциально это те объекты, которые могут привести - и, с высокой степенью вероятности, приведут - к возникновению претензий со стороны дольщиков, к возникновению проблемных вопросов, и в этих домах могут оказаться такие же пострадавшие граждане, защиту прав которых нам необходимо будет обеспечить», - отметил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Для того чтобы не допустить увеличения числа обманутых дольщиков, нужна система предупреждающих мероприятий. А также постоянный мониторинг со стороны властей хода строительства жилья, уточнил полпред.

«Заранее и своевременно выявлять проблемные вопросы на ранних этапах строительства, потому что в итоге мы получаем проблемы», - добавил Игорь Комаров.

Говорили на совещании и о проекте «Жилье». Перед областью поставлена непростая задача: к 2024 году увеличить количество сданных квадратных метров до 1 300 000.

«В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 700 000 квадратных метров, в 2020 году запланировано 800 000 квадратных метров. Далее объемы будут увеличиваться ежегодно и поэтапно», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Достичь высоких показателей позволит и программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до января 2017 года. Такое жилье в Пензенской области занимает около 70 000 квадратных метров.

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Гость|01.02.2019 18:54|

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 700 000 квадратных метров, в 2020 году запланировано 800 000 квадратных метров. Далее объемы будут увеличиваться ежегодно и поэтапно», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для кого он собрался столько сдавать, когда народ уезжает из этой дыры куда глаза глядят, а оставшиеся деньги считают до следующей так называемой зряплаты...

Гость|01.02.2019 18:59|

В Заре сдали,в Чистых прудах?

Имя: Гость
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