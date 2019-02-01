Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 фев 2019|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.15  |  $  65.66

Общество | Иван Белозерцев попросил помощи у полпреда Президента РФ в ПФО

01.02.2019|16:06
Печать

Это первый визит полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова в Пензу. Свою рабочую поездку он начал с посещения пансиона для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники» - осмотрел, как живут его обитатели, побывал в их творческих мастерских.

Затем Игорь Комаров отправился на научно-производственное предприятии «МедИнж».

Впечатлениями от своей поездки он поделился с губернатором Иваном Белозерцевым.

«Я вижу, что делаются интересные серьезные проекты: и в социальной сфере очень важна поддержка детей с ограниченными возможностями, проект, который известен и на федеральном уровне, который нужно поддерживать и развивать, и те технологии, которые мы увидели, и продукция, которая важна для всех нас», - отметил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В свою очередь губернатор попросил помощи в строительстве хирургического комплекса в Кузнецке.

«Мы приступили, уже идет первый этап строительства - за счет наших средств, сейчас выходим на нулевой цикл. Но мы не так богаты - у нас дотационный регион», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Поэтому крайне необходимо, чтобы этот проект был включен в федеральную программу.

0
0
0
0
 
Гость|01.02.2019 18:38|

Почему у них одни и те же отработанные маршруты? Бояться народа что ли?

Гость|01.02.2019 18:47|

Показать просто больше нечего

Гость|01.02.2019 19:25|

penzainform.ru писал(a):

В свою очередь губернатор попросил помощи в строительстве хирургического комплекса в Кузнецке.

«Мы приступили,

уже начали устанавливать из деревянных щитов и двух стульев кровати.Это наше ноу хау уточнил губернатор."После этих слов все зааплодировали и начали кричать браво.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!