01.02.2019 | 16:06

Это первый визит полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова в Пензу. Свою рабочую поездку он начал с посещения пансиона для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники» - осмотрел, как живут его обитатели, побывал в их творческих мастерских.

Затем Игорь Комаров отправился на научно-производственное предприятии «МедИнж».

Впечатлениями от своей поездки он поделился с губернатором Иваном Белозерцевым.

«Я вижу, что делаются интересные серьезные проекты: и в социальной сфере очень важна поддержка детей с ограниченными возможностями, проект, который известен и на федеральном уровне, который нужно поддерживать и развивать, и те технологии, которые мы увидели, и продукция, которая важна для всех нас», - отметил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В свою очередь губернатор попросил помощи в строительстве хирургического комплекса в Кузнецке.

«Мы приступили, уже идет первый этап строительства - за счет наших средств, сейчас выходим на нулевой цикл. Но мы не так богаты - у нас дотационный регион», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Поэтому крайне необходимо, чтобы этот проект был включен в федеральную программу.