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Общество | Игорь Комаров пообщался с молодыми инвалидами в «Доме Вероники»

01.02.2019|12:17
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В пятницу, 1 февраля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил «Дом Вероники».

Это пансионат для людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в уходе. Он открылся 21 июня 2017 года. Здесь для молодых людей с тяжелыми формами нарушений функций опорно-двигательного аппарата организованы сопровождаемые проживание, обучение и труд.

Сейчас на двух объектах «Квартала Луи» - в коммуне «Дом на Березовском», созданной в 2014 году, и в «Доме Вероники» - пребывают 18 человек, создано три предприятия. Гость осмотрел помещения, творческие мастерские, пообщался с местными жителями.

«Необходимо, чтобы эта площадка стала нужной и полезной не только для Пензенской области и Приволжского федерального округа, но и для всей России. Совместными усилиями необходимо привлекать спонсорскую помощь, участвовать в конкурсах НКО на получение грантов, находить другие возможные средства поддержки, чтобы создавать такие островки комфортной жизни», - отметил полпред.

Директор организации «Благовест» Мария Львова-Белова рассказала посетителям и еще об одном проекте социальной адаптации молодых инвалидов - арт-поместье «Новые берега», на строительство которого необходимо 189 млн рублей.

«Это семь домов для проживания 80 человек, где люди с разными формами инвалидности и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации будут жить и работать. В арт-поместье будут организованы мастерские, мини-ферма, мойка самообслуживания, кинотеатр, кафе и другие объекты. В настоящее время завершается строительство первых домов», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что это реальное достижение Пензенской области. «Проект одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. О нем знают в администрации Президента России. Мы рассчитываем и на вашу поддержку», - заключил он.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|01.02.2019 12:37|

Для чего этот экперимент?

Гость|01.02.2019 12:38|

Чтобы отвлечь внимание от проблем основной массы населения.

Гость|01.02.2019 12:48|

А такие чиновники, как Комаров, вообще способны общаться с простым ,а не подставным и специально обученным народом!????Очередной чиновничий междусобойчик.

Гость|01.02.2019 12:54|

С утра наверно встают и думают,ну что бы с ними ещё сделать.

Гость|01.02.2019 13:00|

Санаторий "Солнышко" ему не показывали? И правильно, нехрен там приличным людям делать!

Имя: Гость
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