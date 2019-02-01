01.02.2019 | 09:45

В понедельник, 4 февраля, жители Пензенской области смогут задать вопросы, касающиеся новообразований, главному онкологу региона Алексею Трунову.

Побеседовать с Алексеем Олеговичем можно будет, позвонив по телефону горячей линии 8 (094) 263-20-20 с 16:00 до 18:00.

Эта акция - одно из мероприятий месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями, который пройдет в Сурском крае в феврале.

«В Пензенской области ежегодно на учет со впервые в жизни установленным диагнозом ставится более 7 000 онкобольных.

У мужчин на первом месте по распространенности находится рак легких, бронхов и трахеи (17,5% от числа всех онкологических диагнозов), на втором - рак предстательной железы (15,1%), далее идут рак кожи (13,3%), колоректальный рак (11,7%).

У женщин первое место занимает рак кожи (20,3%), второе - молочной железы (18,4%), затем идут колоректальный рак (11,9%) и рак тела матки (9,3%)», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.