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Общество | Главный онколог Пензенской области ответит на вопросы о новообразованиях

01.02.2019|09:45
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В понедельник, 4 февраля, жители Пензенской области смогут задать вопросы, касающиеся новообразований, главному онкологу региона Алексею Трунову.

Побеседовать с Алексеем Олеговичем можно будет, позвонив по телефону горячей линии 8 (094) 263-20-20 с 16:00 до 18:00.

Эта акция - одно из мероприятий месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями, который пройдет в Сурском крае в феврале.

«В Пензенской области ежегодно на учет со впервые в жизни установленным диагнозом ставится более 7 000 онкобольных.

У мужчин на первом месте по распространенности находится рак легких, бронхов и трахеи (17,5% от числа всех онкологических диагнозов), на втором - рак предстательной железы (15,1%), далее идут рак кожи (13,3%), колоректальный рак (11,7%).

У женщин первое место занимает рак кожи (20,3%), второе - молочной железы (18,4%), затем идут колоректальный рак (11,9%) и рак тела матки (9,3%)», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|01.02.2019 10:13|

Месяц, надо ждать что бы попасть на прием к онкологу ПОЗОР

Имя: Гость
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