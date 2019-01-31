31.01.2019 | 18:49

Пензенский районный суд обязал жителя села Колышлейка возместить ущерб от дорожно-транспортного происшествия, в котором он не участвовал. За рулем машины, принадлежащей мужчине, была его гражданская жена. Она попала в аварию и погибла. Это случилось на автодороге Нижний Новгород - Саратов в декабре 2017 года.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, транспортные средства получили технические повреждения. Проведенной проверкой установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя ВАЗ, допустившей нарушение правил дорожного движения», - сообщила помощник председателя Пензенского районного суда Анна Ключникова.

Владелица Land Cruiser, в которую врезался автомобиль под управлением сожительницы пензенца, подала в суд. И теперь может получить более 1 400 000 рублей.

«В страховом возмещении за причиненный ущерб «Росгосстрах» истцу отказал, так как срок действия по договору ОСАГО на автомашину ВАЗ истек 1 октября 2017 года, то есть до момента ДТП», - добавила Анна Ключникова.

Мужчина не может понять, почему должен платить. Он в момент аварии находился в командировке.

«Меня не было даже в регионе. Если посмотреть, от Пензы до Алтая какое расстояние, что она сделала, я же не видел. Кто брал машину, кто ею пользовался - мне об этом никто ничего не докладывает», - рассказал владелец ВАЗ-21102 Дмитрий.

Владелец «десятки» пытался опротестовать приговор районного суда в областном, но решение осталось прежним.