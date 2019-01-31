31.01.2019 | 17:13

В 2018 году число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн и сейчас составляет 86 млн человек. Количество посещений возросло более чем на 30% и достигло 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользователей.

Всего в 2018 году пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года.

Самой популярной услугой среди пользователей стало предоставление информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России: граждане совершили более 16 млн запросов.

На втором месте - услуга по регистрации транспортных средств: ею воспользовались 4,8 млн раз.

Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Почти 2,6 млн услуг было оказано по замене водительского удостоверения.

Объем платежей почти в два раза превысил показатели прошлого года и составил 52,6 млрд рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 30,3 млрд рублей, а в 2016-м - 8,1 млрд. В 2018 году пользователи портала госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19,9 млрд, государственные пошлины - на 17,5 млрд, штрафы - на 9,8 млрд, судебные задолженности - на 4,3 млрд рублей.

Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей от общей суммы оплат через портал госуслуг составляет около 20% и превышает 11 млрд рублей. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».