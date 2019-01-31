31.01.2019 | 16:17

Полиция разыскивает 29-летнего жителя села Тихменево Кузнецкого района Пензенской области Игоря Александровича Евстифеева. Он, как и его друг, числится пропавшим после пожара.

За помощью к стражам порядка 23 января обратилась мать мужчины. Она рассказала, что сын ушел из дома в 19:00 21 января, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Игорю Евстифееву на вид 23-25 лет, его рост - 165-170 см. У мужчины худощавое телосложение, вытянутое лицо, узкие губы и голубые глаза. Волосы короткие, светло-русые, на затылке - пятно более светлых волос диаметром 3 см.

В день исчезновения на нем были серая вязаная шапка, зимняя куртка темного цвета с капюшоном, темная майка, темно-синий спортивный костюм с белыми лампасами, черные зимние резиновые сапоги.

Родители второго мужчины, который пропал одновременно с Игорем Евстифеевым, в полицию не обращались.

Пожар в Тихменеве активно обсуждался в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи предположили, что пропавшие погибли при пожаре, однако, по данным ИА «ПензаИнформ», человеческих останков на месте сгоревшего строения не находили.

Информацию подтвердили и уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. «Вызов был в Тихменеве, но сам пожар произошел в соседнем селе - Монастырском. Сигнал поступил в 21:54 21 января. Сгорела кровля и выгорел внутри по всей площади (200 кв. м) деревянный двухквартирный дом. Погибших нет. После проливки и разбора конструкций жертв не обнаружено», - рассказали в ГУ МЧС.