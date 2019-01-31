31.01.2019 | 09:44

В Кузнецке планируется снести дом № 3 на улице Правды. Соответствующее указание дал глава администрации города Сергей Златогорский.

Несколько лет назад люди выехали из здания по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Администрация пыталась реализовать объект с земельным участком, но желающих приобрести его не оказалось.

«Было принято решение на месте дома из шлакоблока перед детским садом № 34 разместить парковку и благоустроить сквер», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Благоустройством занимаются и на других территориях города. К примеру, в сквере на Комсомольской улице, а также на улице Ленина осенью поставили новые скамейки и урны, в городском парке установили уличные тренажеры.