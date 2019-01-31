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Общество | В Кузнецке на улице Правды снесут дом и разместят парковку

31.01.2019|09:44
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В Кузнецке планируется снести дом № 3 на улице Правды. Соответствующее указание дал глава администрации города Сергей Златогорский.

Несколько лет назад люди выехали из здания по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Администрация пыталась реализовать объект с земельным участком, но желающих приобрести его не оказалось.

«Было принято решение на месте дома из шлакоблока перед детским садом № 34 разместить парковку и благоустроить сквер», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Благоустройством занимаются и на других территориях города. К примеру, в сквере на Комсомольской улице, а также на улице Ленина осенью поставили новые скамейки и урны, в городском парке установили уличные тренажеры.

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Гость|31.01.2019 10:09|

Домик самострой?

Гость|31.01.2019 10:43|

И кому там сквер нужен? Наверняка будет платная парковка , к рынку невозможно подъехать

Гость|31.01.2019 10:47|

Гость писал(a):

рынку невозможно подъехать
А что там делать то ? От сей кроаки нужно отводить порядка 50% транспорта и разгонять там весь этот адский теневой шаболятник.

Имя: Гость
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