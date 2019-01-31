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Общество | Пензенцы не своровали ни одного новогоднего украшения

31.01.2019|11:35
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Основная часть новогодних украшений в Пензе убрана. Те, что остались, могут использоваться для создания праздничной атмосферы круглогодично.

В частности, это 350 новых световых консолей на улицах Лермонтова, Терновского, Кирова, Свердлова, Калинина, Антонова, Суворова, Коммунистической.

В четверг, 31 января, на совещании в мэрии Виктор Кувайцев поставил задачу до конца дня провести полноценную уборку на площади Ленина, где демонтировали главную городскую елку и домик Деда Мороза. Таким образом пространство подготовят к проведению других мероприятий.

«Глава администрации города отметил, что в эти праздники не было случаев вандализма или воровства новогодних элементов, что говорит о понимании и высоком уровне социальной ответственности жителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Снимать украшения с главной городской елки начали 17 января.

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Гость|31.01.2019 11:59|

Их своровали те,кто за них отвечает.

Гость|31.01.2019 12:08|

penzainform.ru писал(a):

«Глава администрации города отметил, что в эти праздники не было случаев вандализма или воровства новогодних элементов, что говорит о понимании и высоком уровне социальной ответственности жителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Гость писал(a):
Пензенцы не своровали ни одного новогоднего украшения
Это прерогатива принадлежит исключительно чиновникам ,депутатам,сенаторам.Мы-с на это-с не претендуем!

Гость|31.01.2019 12:11|

Прокол какой в биографии Пензенцев

Гость|31.01.2019 12:11|

Пензенцы еще к снегу не притронутся. Это чиновничий снег. Они деньги за его уборку взяли, а уборку не сделали.

Гость|31.01.2019 12:25|

Шарами сыт не будешь!

Имя: Гость
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