Пензенцы не своровали ни одного новогоднего украшения

31.01.2019 | 11:35

Основная часть новогодних украшений в Пензе убрана. Те, что остались, могут использоваться для создания праздничной атмосферы круглогодично.

В частности, это 350 новых световых консолей на улицах Лермонтова, Терновского, Кирова, Свердлова, Калинина, Антонова, Суворова, Коммунистической.

В четверг, 31 января, на совещании в мэрии Виктор Кувайцев поставил задачу до конца дня провести полноценную уборку на площади Ленина, где демонтировали главную городскую елку и домик Деда Мороза. Таким образом пространство подготовят к проведению других мероприятий.

«Глава администрации города отметил, что в эти праздники не было случаев вандализма или воровства новогодних элементов, что говорит о понимании и высоком уровне социальной ответственности жителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Снимать украшения с главной городской елки начали 17 января.