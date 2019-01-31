Пензенцы не своровали ни одного новогоднего украшения

Основная часть новогодних украшений в Пензе убрана. Те, что остались, могут использоваться для создания праздничной атмосферы круглогодично.
В частности, это 350 новых световых консолей на улицах Лермонтова, Терновского, Кирова, Свердлова, Калинина, Антонова, Суворова, Коммунистической.
В четверг, 31 января, на совещании в мэрии Виктор Кувайцев поставил задачу до конца дня провести полноценную уборку на площади Ленина, где демонтировали главную городскую елку и домик Деда Мороза. Таким образом пространство подготовят к проведению других мероприятий.
«Глава администрации города отметил, что в эти праздники не было случаев вандализма или воровства новогодних элементов, что говорит о понимании и высоком уровне социальной ответственности жителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Снимать украшения с главной городской елки начали 17 января.
Их своровали те,кто за них отвечает.