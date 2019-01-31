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Общество | Пензенским алкоголикам будут оказывать психологическую помощь по телефону

31.01.2019|11:34
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С пятницы, 1 февраля, в Пензенской области начнет работу служба экстренной психологической помощи лицам с зависимым поведением и их родственникам.

По телефону 8 (8412) 45-49-79 специалисты наркологической службы в круглосуточном режиме будут вместе с абонентами искать выход из той или иной ситуации.

«В 2018 году зарегистрировано 23 125 больных наркологическими расстройствами, т. е. 1 736,6 на 100 тысяч населения. Уменьшение учтенной заболеваемости отмечается по всем нозологическим группам за исключением лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами с вредными последствиями», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что среди стоящих на учете 20 999 человек - алкоголики (90,8%), 2 047 - потребители наркотиков (8,9%), 79 - потребители ненаркотических психоактивных веществ (0,3%).

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Гость|31.01.2019 11:57|

Может через голубиную почту лучше?!

Гость|31.01.2019 12:02|

Это коммерческая структура по выводу из запоя? Идите вы лесом...

Гость|31.01.2019 12:18|

Да какая нафик помощь, эти животные надоели уже всем, в охапку и на принудительные работы. А лучше как собак в Кузнецке.

Гость|31.01.2019 12:27|

Больничка то интересная, даже прейскурант имеется, звонок платный будет?

Имя: Гость
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