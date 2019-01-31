31.01.2019 | 11:34

С пятницы, 1 февраля, в Пензенской области начнет работу служба экстренной психологической помощи лицам с зависимым поведением и их родственникам.

По телефону 8 (8412) 45-49-79 специалисты наркологической службы в круглосуточном режиме будут вместе с абонентами искать выход из той или иной ситуации.

«В 2018 году зарегистрировано 23 125 больных наркологическими расстройствами, т. е. 1 736,6 на 100 тысяч населения. Уменьшение учтенной заболеваемости отмечается по всем нозологическим группам за исключением лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами с вредными последствиями», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что среди стоящих на учете 20 999 человек - алкоголики (90,8%), 2 047 - потребители наркотиков (8,9%), 79 - потребители ненаркотических психоактивных веществ (0,3%).