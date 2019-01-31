31.01.2019 | 10:38

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» предупреждает жителей Пензенской области об активизации в регионе деятельности коммерческих организаций и отдельных лиц, предлагающих произвести срочную замену вводов в частные жилые дома.

Представители одной из таких компаний, чья активность в последние дни зафиксирована в селе Пенделка Кузнецкого района, вводят в заблуждение потребителей электроэнергии, пытаясь убедить их в том, что эксплуатация ввода (перекидки от воздушной линии до жилого дома) из неизолированного провода в настоящее время запрещена, а владельцы таких домов получат штраф.

Договор об оказании услуг по замене неизолированного провода на изолированный заключается непосредственно на месте, стоимость работ по замене одного ввода необоснованно высока - 10 000 рублей.

Персонал коммерческой организации выполняет замену провода, нарушая правила техники безопасности, а именно - работы проводятся на ВЛ под напряжением, что ставит под угрозу жизни не только лиц, производящих замену ввода, но и жителей самого домовладения.

Помимо этого, работы осуществляются без официального уведомления ресурсоснабжающей организации, в отсутствие специального инструктажа персоналу от ее представителей, без получения официального допуска.

«Уважаемые жители Пензы и области! Доверяя замену провода неизвестной фирме, заключив с ней «на месте» соответствующий договор, вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких», - предупредили в «Пензаэнерго».