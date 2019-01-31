Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 янв 2019|10:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
  75.57  |  $  66.10
 

Общество | «Пензаэнерго» предупреждает: услуги неизвестных фирм могут быть опасны

31.01.2019|10:38
Печать

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» предупреждает жителей Пензенской области об активизации в регионе деятельности коммерческих организаций и отдельных лиц, предлагающих произвести срочную замену вводов в частные жилые дома.

Представители одной из таких компаний, чья активность в последние дни зафиксирована в селе Пенделка Кузнецкого района, вводят в заблуждение потребителей электроэнергии, пытаясь убедить их в том, что эксплуатация ввода (перекидки от воздушной линии до жилого дома) из неизолированного провода в настоящее время запрещена, а владельцы таких домов получат штраф.

Договор об оказании услуг по замене неизолированного провода на изолированный заключается непосредственно на месте, стоимость работ по замене одного ввода необоснованно высока - 10 000 рублей.

Персонал коммерческой организации выполняет замену провода, нарушая правила техники безопасности, а именно - работы проводятся на ВЛ под напряжением, что ставит под угрозу жизни не только лиц, производящих замену ввода, но и жителей самого домовладения.

Помимо этого, работы осуществляются без официального уведомления ресурсоснабжающей организации, в отсутствие специального инструктажа персоналу от ее представителей, без получения официального допуска.

«Уважаемые жители Пензы и области! Доверяя замену провода неизвестной фирме, заключив с ней «на месте» соответствующий договор, вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких», - предупредили в «Пензаэнерго».

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 