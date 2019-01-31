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Общество | Мэр Пензы распорядился ограничить стоянку машин возле школ

31.01.2019|10:27
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В четверг, 31 января, в администрации Пензы обсуждались неудобства, которые испытывают родители школьников, когда привозят детей в учебное заведение или забирают их.

По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, автомобилисты превратили пришкольные территории в круглосуточные парковки. В частности, такая ситуация сложилась у нового корпуса лицея № 2 на улице Шевченко.

«Надо разработать схемы организации дорожного движения по прилегающим проездам, чтобы утром там можно было спокойно высадить детей», - отметил градоначальник.

Виктор Кувайцев добавил, что стоящие у школ машины не только создают сложности с посадкой и высадкой детей, но и не дают дорожникам качественно убрать снег. По мнению мэра, следует поступить так же, как на улице Лермонтова и Привокзальной площади, где в ночное время парковка запрещена.

«В этот период техника приезжает и свободно проводит уборку территории. В районе школ следует сделать подобным образом - ограничить стоянку в ночное время, чтобы не бросали машины и не было так называемых подснежников», - цитирует пресс-служба мэрии Виктора Кувайцева.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|31.01.2019 10:42|

Чей - то высокий папа пожаловался?

Гость|31.01.2019 10:57|

Принимать в школу (лицей,гимназию) только тех детей,которые проживают рядом с учебным заведением.

Так было при СССР,пусть так и остаётся.

Имя: Гость
Комментарий:

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