31.01.2019 | 10:27

В четверг, 31 января, в администрации Пензы обсуждались неудобства, которые испытывают родители школьников, когда привозят детей в учебное заведение или забирают их.

По словам главы администрации города Виктора Кувайцева, автомобилисты превратили пришкольные территории в круглосуточные парковки. В частности, такая ситуация сложилась у нового корпуса лицея № 2 на улице Шевченко.

«Надо разработать схемы организации дорожного движения по прилегающим проездам, чтобы утром там можно было спокойно высадить детей», - отметил градоначальник.

Виктор Кувайцев добавил, что стоящие у школ машины не только создают сложности с посадкой и высадкой детей, но и не дают дорожникам качественно убрать снег. По мнению мэра, следует поступить так же, как на улице Лермонтова и Привокзальной площади, где в ночное время парковка запрещена.

«В этот период техника приезжает и свободно проводит уборку территории. В районе школ следует сделать подобным образом - ограничить стоянку в ночное время, чтобы не бросали машины и не было так называемых подснежников», - цитирует пресс-служба мэрии Виктора Кувайцева.