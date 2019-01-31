31.01.2019 | 19:00

Ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам с февраля станет больше - увеличится на 4,3 процента. Индексация обусловлена ростом потребительских цен в 2018 году. ЕДВ получают ветераны войны, боевых действий, инвалиды, люди, подвергшиеся воздействию радиации, и некоторые другие категории - в области таких больше 128 тысяч человек.

«Например, инвалиды I группы будут получать 3 782 рубля 94 копейки, размер ЕДВ для этой категории увеличится на 155 рублей 96 копеек», - уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Суммы кажутся небольшими, но за год на всех льготников области, таким образом, потратят 3,5 миллиарда рублей.

С февраля увеличивается и стоимость набора социальных услуг, которые входят в ежемесячную денежную выплату. Теперь она составит 1 121 рубль 42 копейки.

«Лекарственная составляющая - 863 рубля 75 копеек, путевки - 133 рубля 62 копейки, проезд на пригородном железнодорожном транспорте или к месту лечения и обратно - 124 рубля 5 копеек», - добавила Любовь Евдокимова.

Вырастет и размер пособия на погребение - до 5 946 руб 47 копеек.