Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 янв 2019|20:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
  75.20  |  $  65.36
 

Общество | Федеральным льготникам Пензы увеличат ежемесячную денежную выплату

31.01.2019|19:00
Печать

Ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам с февраля станет больше - увеличится на 4,3 процента. Индексация обусловлена ростом потребительских цен в 2018 году. ЕДВ получают ветераны войны, боевых действий, инвалиды, люди, подвергшиеся воздействию радиации, и некоторые другие категории - в области таких больше 128 тысяч человек.

«Например, инвалиды I группы будут получать 3 782 рубля 94 копейки, размер ЕДВ для этой категории увеличится на 155 рублей 96 копеек», - уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Суммы кажутся небольшими, но за год на всех льготников области, таким образом, потратят 3,5 миллиарда рублей.

С февраля увеличивается и стоимость набора социальных услуг, которые входят в ежемесячную денежную выплату. Теперь она составит 1 121 рубль 42 копейки.

«Лекарственная составляющая - 863 рубля 75 копеек, путевки - 133 рубля 62 копейки, проезд на пригородном железнодорожном транспорте или к месту лечения и обратно - 124 рубля 5 копеек», - добавила Любовь Евдокимова.

Вырастет и размер пособия на погребение - до 5 946 руб 47 копеек.

0
0
0
0
 
Гость|31.01.2019 19:54|

Чуть больше 100 рублей.

Участник б/д в Афганистане.

А у Миллера обнаружили квартиру больше 10000000(1 миллиард).

Ну все равно спасибо, Владимир Владимирович,ну и,который в тандеме, Дмитрий Анатольевич.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 