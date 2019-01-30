30.01.2019 | 12:54

В Наровчате местного жителя осудили за мелкое хищение чужого имущества. Поздним вечером 30 и 31 октября прошлого года мужчина воровал кирпич с территории, прилегающей к Покровскому собору.

Он взял 135 половинок стройматериала из кучи складированного кирпича, погрузил в садовую тачку и перевез к себе во двор. Своими действиями злоумышленник нанес храму имущественный ущерб на сумму 405 рублей.

В суде сельчанин объяснил, что решил заняться предпринимательской деятельностью - ремонтом машин. Для этого ему нужен гараж, а кирпича на его возведение не хватало. Вот он и позаимствовал его в богоугодном заведении.

Позже мужчина вернул все украденное. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, сообщили в Наровчатском районном суде.