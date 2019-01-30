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Общество | Житель Наровчата решил стать бизнесменом и украл кирпич из церкви

30.01.2019|12:54
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В Наровчате местного жителя осудили за мелкое хищение чужого имущества. Поздним вечером 30 и 31 октября прошлого года мужчина воровал кирпич с территории, прилегающей к Покровскому собору.

Он взял 135 половинок стройматериала из кучи складированного кирпича, погрузил в садовую тачку и перевез к себе во двор. Своими действиями злоумышленник нанес храму имущественный ущерб на сумму 405 рублей.

В суде сельчанин объяснил, что решил заняться предпринимательской деятельностью - ремонтом машин. Для этого ему нужен гараж, а кирпича на его возведение не хватало. Вот он и позаимствовал его в богоугодном заведении.

Позже мужчина вернул все украденное. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, сообщили в Наровчатском районном суде.

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Гость|30.01.2019 13:08|

мельчают и мельчают новостя, скоро о каждой блохе будем писать

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