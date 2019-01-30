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Общество | В Пензе состоялась выставка-конкурс «Непокоренный Ленинград»

30.01.2019|18:33
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Для современных детей трагические события Великой Отечественной войны - это уже очень далекое прошлое. Страшные картины тех лет становятся неразличимыми.

В Доме молодежи прошла выставка-конкурс военно-исторической миниатюры «Непокоренный Ленинград». Панорамы школьников оценивались по нескольким критериям.

«Оригинальность работы, во-первых. Во-вторых, реалистичность - вплоть до цветового решения, ржавчины, нанесения краски и так далее. Ребята вложили в эти работы свою душу, запечатлели какие-то памятные моменты тех трагических времен», - отметила специалист Дома молодежи Татьяна Сидорова.

У Ксении Хвастуновой из Городища немецкая авиация разбомбила автомобильный караван на «Дороге жизни».

«Это машина тонет с людьми, они пытаются выбраться, но у них никак не получается. Зенитчики обстреливают вражеские самолеты, а солдаты бегут на помощь к машине», - рассказала участница выставки-конкурса.

У Сергея Демина штурмовые бомбардировщики люфтваффе напали на военный поезд под Ленинградом. Состав расшвыряло вдоль железной дороги, но русские не сдаются.

«Это самолет ИЛ-2, который облетает и смотрит, что случилось, и сообщает это все советским войскам», - объяснил участник выставки-конкурса.

Там же выставлены предметы, найденные на местах боев поисковым отрядом «Крепость».

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