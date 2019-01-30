30.01.2019 | 10:22

В Пензе разыскиваются подозреваемые в краже денег у 85-летней пенсионерки. Мужчины во вторник, 29 января, около 15:00 вошли в ее квартиру на улице Тарханова под предлогом проверки батарей и вынесли оттуда 50 000 рублей.

Деньги пожилая женщина оставила без присмотра в сумке на столе.

Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, и сообщают всем приметы разыскиваемых.

У одного из них кавказская внешность, плотное телосложение, рост 160-165 см, на вид ему 25-30 лет.

Второй выглядит на 25-30 лет, у него худощавое телосложение, рост 180 см. На мужчине были темные куртка и шапка, серые брюки.

«При общении с незнакомым человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным! Ни в коем случае не пускайте незнакомцев в дом! Перепроверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных лиц, у родственников, друзей и знакомых - всех, к кому вы можете обратиться за помощью и советом. При малейших сомнениях звоните в полицию по телефонам 02 или 102», - призвали жителей Пензенской области в региональном УМВД.