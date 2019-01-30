30.01.2019 | 16:31

С помощью измерителей уровней электромагнитного излучения и другой техники сотрудники лаборатории обследуют все вышки связи, установленные в Пензе.

«В 2018 году было проведено по мониторингу 119 измерений плотности потока энергии. Было выявлено превышение в двух случаях - это незначительное превышение в жилых помещениях заявителей», - сообщил заведующий отделением областного центра гигиены и эпидемиологии Сергей Заплетин.

Те конструкции, которые изначально установили неверно, перенесли в другие места. Такие случаи бывают очень редко, и все равно появление каждого подобного объекта люди воспринимают негативно. Хотя сооружают их для улучшения качества мобильной связи и Интернета.

«Онкологический центр переполнен, уже мест не хватает, там очередь, чтобы попасть в палату онкологическую, и вы еще нам тут устраиваете» - обосновала протест жительница дома № 11 на проспекте Строителей Надежда Ушакова.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают: люди преувеличивают вред от вышек связи. Даже пользоваться микроволновками и мобильными телефонами опаснее, чем жить рядом с таким объектом.

«Если электромагнитное излучение от базовой станции будет 0,1 микроватта на квадратный сантиметр, то в тот момент, когда позвонили на ваш телефон, данное значение может равняться 5-6 микроватт на квадратный сантиметр. Это будет в пределах нормы, но в разы больше, чем излучение от базовой станции», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Особенно часто протестовать против появления таких объектов в Пензенской области начали в 2018 году, когда компании стали массово устанавливать базовые станции в жилом секторе.

На улице Мереняшева она возникла на частной земле - прямо рядом с баней, сараем, в десятках метров от коттеджа. По словам специалистов, в этом случае волны проходят намного выше крыш. А благодаря большому количеству таких сооружений вред излучения, наоборот, снижается.

«Чем дальше базовая станция от вашего телефона (это я уже так утрирую), тем больше электромагнитное излучение от телефона, потому что он ищет эту базовую станцию», - добавила Вера Быкова.

Перед началом работы каждой вышки специалисты Роспотребнадзора обязательно дают свое заключение на основании экспертизы. Без подобного документа работать конструкция не может. Есть бумаги или нет на конкретный объект, можно узнать на сайте www.fp.crc.ru.