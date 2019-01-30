30.01.2019 | 09:59

Во вторник, 29 января, в администрации Пензы обсуждалась тема введения в эксплуатацию жилья, в том числе узаконивания индивидуальных и дачных домов.

В августе 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительном кодексе РФ - введен новый порядок строительства или реконструкции объекта индивидуального жилья или садового дома. Теперь вместо получения разрешения жители должны направлять уведомления о начале и окончании строительства.

При этом пензенцы, приступившие к возведению здания до 4 августа 2018 года, могут подать уведомление до начала марта текущего года.

«До 1 марта 2019 года жители могут зарегистрировать существующий дачный домик в качестве жилого строения, всего лишь подав уведомление в администрацию города. С начала года в МУП «ОГСАГиТИ» поступило 150 данных заявок. Узаконить строение после 1 марта будет сложнее - незарегистрированный дачный домик будет считаться самовольной постройкой», - предупредили в пресс-службе администрации города.

В Пензе зарегистрировано более 200 садоводческих некоммерческих товариществ. Глава администрации Виктор Кувайцев поручил провести встречи с председателями кооперативов и рассказать о завершении срока упрощенной регистрации.

«После 1 марта мы не сможем принимать уведомления, и жителям придется проводить эту процедуру через обращение в судебные органы», - пояснил Виктор Кувайцев.

Встречи с представителями дачников пройдут во всех районных администрациях.

«Получить консультацию по поводу нововведений в ГК РФ, порядка осуществления строительства объектов ИЖС и садовых домов жители могут в МУП «ОГСАГиТИ» по адресу: г. Пенза, ул. Советская, д. 1, телефон 8 (412) 564-111», - сообщили в мэрии.