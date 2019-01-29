29.01.2019 | 18:17

Карелия, Башкортостан, Пермский край - из разных уголков России прибыли гости в Пензу. Они были приглашены на мастер-класс по бочче. Это не только игра на точность, но и целый комплекс, который помогает инвалидам почувствовать себя лучше.

«Развиваются все качества физические, особенно для людей, у которых очень тяжелые формы ДЦП, поражений спинного мозга, позвоночника. В этом плане бочче - очень хорошее средство реабилитации, то есть восстанавливаются многие функции и люди начинают думать. Прежде всего, это социализация - люди начинают общаться», - отметил тренер по бочче Федор Левин.

Василий Кардаков живет в Перми. В будущем молодой человек хочет стать тренером.

«Я, если честно, буду этим заниматься в первый раз. В моих планах - рассказать другим ребятам, что люди с инвалидностью могут принимать участие во многих видах спорта: не только гонках на коляске, но еще и в бочче», - рассказал участник мастер-класса по бочче.

Занятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда».

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья разделились на две команды. Их задачей было как можно ближе добросить свои мячи, синего и красного цвета, к белому.

В Пензе тренировки по бочче проходят уже не первый год. В них принимают участие 20 человек, 5-6 из них могут достойно выступить на всероссийских состязаниях.