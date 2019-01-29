29.01.2019 | 13:26

В IV квартале 2018 года в Пензенской области было выявлено 52 поддельных денежных знака - на 13,3% меньше, чем за три последних месяца 2017-го.

Среди фальшивок - 34 поддельные купюры номиналом 5 000 рублей, 11 тысячерублевых, три сторублевые и одна 500-рублевка.

Впервые в Пензенской области обнаружили две поддельные банкноты достоинством 2 000 рублей. Кроме того, поступило одно сообщение о выявлении фальшивой купюры номиналом 100 долларов США.

«Для определения подлинности банкнот специалисты рекомендуют проверять не менее трех защитных признаков. В этом гражданам может помочь мобильное приложение «Банкноты Банка России», а также подробная информация о защитных элементах, размещенная в разделе «Банкноты и монеты» сайта Банка России», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.