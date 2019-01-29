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Общество | В Пензе вспомнили историю развития российской почты

29.01.2019|18:04
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На 38 лет Пенза отстала от Санкт-Петербурга, где в конце января 1833 года была организована первая городская почтовая сеть в России. До этого времени корреспонденция доставлялась до адресатов ямщиками. Новым витком в развитии структуры и в столице, и на периферии послужило появление железных дорог.

«В 1871 году в Пензе установлена городская почта, городская служба, появились почтовые ящики на улицах города Пензы. За год количество их возросло до пяти штук», - рассказала экскурсовод музея истории пензенской почты Марина Галимская.

Головной офис, который тогда назывался «Пензенская губернская почтовая контора», располагался на улице Верхне-Покровской (ныне Калинина). Работа по доставке корреспонденции стала регулярной и даже креативной.

Начали появляться нарядные открытки, марки. Люди чаще писали друг другу письма и поздравляли близких с праздниками.

«Самая первая сувенирная почтовая карточка - это «Привет из Саратова»: такой красивый розовощекий почтальон в мундире тех лет в фирменной фуражке, с почтовой сумкой, и в сумке - как раз виды города Саратова», - добавила Марина Галимская.

История писем, посылок и телеграмм хранится в мало кому известном пензенском музее развития почты.

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Гость|29.01.2019 19:57|

penzainform.ru писал(a):

Самая первая сувенирная почтовая карточка - это «Привет из Саратова»: такой красивый розовощекий почтальон
Почему розовощёкий? В том смысле, почему цветная первая сувенирная карточка?

Имя: Гость
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