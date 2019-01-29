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Общество | В Пензе состоялось заседание ветеранов «Боевого братства»

29.01.2019|15:57
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Итоги прошедшего года обсуждали на расширенном заседании регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». На нем также присутствовали представители общества «Солдатская мать». До сих пор воинам, потерявшим свое здоровье в горячих точках, нужна реабилитация.

«Нам на этот год дают квоту по санаторно-курортному лечению, по реабилитации ветеранов боевых действий, членов семей защитников Отечества в 50 путевок. Мы должны пролечить.

И у нас 30-летие вывода войск из Афганистана. Мы должны достойно встретить эту дату, достойно провести, поработать над патриотическим воспитанием молодежи», - отметил руководитель отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Кроме моральной и медицинской помощи, ветераны боевых действий нуждаются в правовой поддержке.

«Мы занимаемся юридической консультацией, у нас достаточно грамотные юристы - те, которые служили в органах внутренних дел, в других силовых структурах, имеющие опыт», - рассказал Юрий Краснов.

В помощи нуждаются прежде всего инвалиды - те ребята, которые в армии получили ранения и различные увечья.

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