29.01.2019 | 15:33

В Федеральном управлении автодорог «Большая Волга» прокомментировали информацию о том, что пензенская снегоуборочная техника направляется в Саратов.

Сведения о том, что на помощь саратовским дорожникам спешат пензенские, были опубликованы на сайте администрации Саратова.

Пресс-служба мэрии сообщила: Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства направило из Пензенской области 8 снегоуборочных машин: 5 самосвалов (объем каждого 25 куб. м), большой погрузчик, грейдер и ротор.

Однако в ФКУ «Поволжуправтодор» внесли уточнение в эту информацию.

«Наше управление заключает с подрядными организациями прямые контракты на содержание определенных участков федеральных дорог. В связи с этим мы не можем направлять данную технику для расчистки муниципальных и региональных дорог.

Сами подрядные организации вправе направить в другие регионы технику, не задействованную в содержании федеральных магистралей», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».