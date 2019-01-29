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Общество | В «Большой Волге» уточнили сведения о пензенской технике в Саратове

29.01.2019|15:33
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В Федеральном управлении автодорог «Большая Волга» прокомментировали информацию о том, что пензенская снегоуборочная техника направляется в Саратов.

Сведения о том, что на помощь саратовским дорожникам спешат пензенские, были опубликованы на сайте администрации Саратова.

Пресс-служба мэрии сообщила: Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства направило из Пензенской области 8 снегоуборочных машин: 5 самосвалов (объем каждого 25 куб. м), большой погрузчик, грейдер и ротор.

Однако в ФКУ «Поволжуправтодор» внесли уточнение в эту информацию.

«Наше управление заключает с подрядными организациями прямые контракты на содержание определенных участков федеральных дорог. В связи с этим мы не можем направлять данную технику для расчистки муниципальных и региональных дорог.

Сами подрядные организации вправе направить в другие регионы технику, не задействованную в содержании федеральных магистралей», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник — фото: minstroy.pnzreg.ru
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Гость|29.01.2019 16:38|

Что ж ты, фраер, сдал назад

Гость|29.01.2019 16:50|

Сегодня видел новости рентв про саратов трактор поднял опоры задние колеса поднялись и крутятся наматывая километры убранной территории.

Имя: Гость
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