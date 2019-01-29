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Общество | Совет Федерации одобрил строительство нового аэровокзала в Пензе

29.01.2019|16:49
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На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, состоявшемся во вторник, 29 января, зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов выступил с докладом о развитии транспортной инфраструктуры в регионе. В первую очередь речь шла об аэропорте.

По словам докладчика, за последние четыре года пассажиропоток увеличился более чем вдвое. Если в 2014 году через воздушную гавань прошло 75,4 тысячи пассажиров, то в 2018-м - 181,5 тысячи. Этому немало способствовала реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Тем не менее аэровокзал имеет низкую пропускную способность - всего 100 человек в час. В нем нет зоны прилета и выдачи багажа, людей выводят через улицу, рассказал Валерий Беспалов.

Проектно-сметная документация на строительство нового здания аэровокзала была разработана еще в 2017 году. Сметная стоимость строительства объекта составила 760,5 млн рублей.

Предполагается, что в здании будут размещаться операционные зоны для вылетающих и прилетающих пассажиров, залы ожидания, помещения обработки багажа с камерой хранения, буфеты, магазин беспошлинной торговли, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, банкомат, туалеты, помещение полиции.

В итоге сенаторы Совфеда поддержали строительство в Пензе нового аэровокзала. Федеральному министерству транспорта рекомендовано включить проект в инвестиционную программу «Развитие транспортной системы РФ», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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