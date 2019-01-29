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Общество | Прокуратура оспорила решение о переносе сроков расселения семи домов

29.01.2019|17:16
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Официальные таблички висели на домах № 34, 36а и 38 на улице Галетной. Обещали, что ветхие строения снесут в конце 2018 года, но решением городской администрации сроки были перенесены еще на год.

«Конечно, мы ждали! У нас очень холодно, мы замерзаем, все дома болеют, и дети. Очень холодно», - возмутилась жительница дома № 34 на улице Галетной Наталья Курганова.

«У нас вообще все рушится, мы замерзаем, у нас на полу в туалете до 4 градусов тепла, вы представляете? Ребенок ходит», - пожаловалась жительница дома № 34 на улице Галетной Ирина Баева.

Дома были построены в 1950-х годах как временное жилье для рабочих. Сколачивали их чуть ли не из подручных материалов.

«Срезки строительные, замазанные глиной и обрешеченные, - все! У нас рядом дом сносили, ударил по нему ковш, и весь дом упал. Вот мы все так живем», - отметила женщина.

Работники прокуратуры вместе со специалистами Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели осмотров ветхих домов. В результате было подтверждено, что их техническое состояние создает угрозу жизни и здоровью людей.

«Эти дома обследовались специализированными организациями еще в 2012-2013 годах, и были выявлены осадки фундамента, ненадлежащее состояние перекрытий, трещины. Однако состояние не улучшалось со временем и никаких мер не принималось к его улучшению», - сообщил прокурор управления областной прокуратуры Данил Воронков.

«2012, 13, 14, 15, 16, 17-й годы - и все в первых рядах. В то время еще признали, у меня есть документы, там все подписали, дом действительно аварийный», - рассказал житель дома № 34 на улице Галетной Виктор Трушков.

Поэтому прокуроры добиваются признания незаконным решения городской администрации о переносе сроков расселения. Иски с таким требованием отправлены в районные суды.

Всего в перечне семь домов. Помимо строений на Галетной, это Лунинская, 8, Осоавиахимовская, 14, проезд Павлова, 6, и Циолковского, 11.

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Гость|29.01.2019 18:50|

На виде показан нормальный ровный дом. Только входную дверь нужно хорошую поставить и следить чтобы крыша не протекала. Опасность такого дома в том что он подвержен пожару, из дерева он сделан.

Гость|29.01.2019 18:58|

О, смотрю министр образования своего сынка в теплое местечко пристроил.

Гость|29.01.2019 19:07|

Гость писал(a):

министр образования своего сынка
Сын министра должен стать министром, сын пастуха должен быть пастухом. Сын гомосексуалиста должен стать (нет вообще то у гомосеков детей не бывает). Пусть будет у нас в области династии трудовые и область пусть строится и развивается.

Гость|29.01.2019 20:09|

Гость писал(a):

Сын министра должен стать министром, сын пастуха должен быть пастухом.
Ну не генералом же ему быть, у генерала есть свой сын

Гость|29.01.2019 20:14|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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