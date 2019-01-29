29.01.2019 | 17:16

Официальные таблички висели на домах № 34, 36а и 38 на улице Галетной. Обещали, что ветхие строения снесут в конце 2018 года, но решением городской администрации сроки были перенесены еще на год.

«Конечно, мы ждали! У нас очень холодно, мы замерзаем, все дома болеют, и дети. Очень холодно», - возмутилась жительница дома № 34 на улице Галетной Наталья Курганова.

«У нас вообще все рушится, мы замерзаем, у нас на полу в туалете до 4 градусов тепла, вы представляете? Ребенок ходит», - пожаловалась жительница дома № 34 на улице Галетной Ирина Баева.

Дома были построены в 1950-х годах как временное жилье для рабочих. Сколачивали их чуть ли не из подручных материалов.

«Срезки строительные, замазанные глиной и обрешеченные, - все! У нас рядом дом сносили, ударил по нему ковш, и весь дом упал. Вот мы все так живем», - отметила женщина.

Работники прокуратуры вместе со специалистами Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели осмотров ветхих домов. В результате было подтверждено, что их техническое состояние создает угрозу жизни и здоровью людей.

«Эти дома обследовались специализированными организациями еще в 2012-2013 годах, и были выявлены осадки фундамента, ненадлежащее состояние перекрытий, трещины. Однако состояние не улучшалось со временем и никаких мер не принималось к его улучшению», - сообщил прокурор управления областной прокуратуры Данил Воронков.

«2012, 13, 14, 15, 16, 17-й годы - и все в первых рядах. В то время еще признали, у меня есть документы, там все подписали, дом действительно аварийный», - рассказал житель дома № 34 на улице Галетной Виктор Трушков.

Поэтому прокуроры добиваются признания незаконным решения городской администрации о переносе сроков расселения. Иски с таким требованием отправлены в районные суды.

Всего в перечне семь домов. Помимо строений на Галетной, это Лунинская, 8, Осоавиахимовская, 14, проезд Павлова, 6, и Циолковского, 11.