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Общество | Пензенский министр нашла источник средств на установку дорожных камер

29.01.2019|09:44
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В понедельник, 28 января, на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам выступила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева. Заседание включено в программу дней Пензенской области, проходящих в Совфеде.

Любовь Финогеева предложила сенаторам предоставить регионам право направлять средства местных дорожных фондов на оснащение федеральных и муниципальных дорог средствами фотовидеофиксации.

С 1 января 2019 года в дорожный фонд субъекта РФ в качестве дополнительных доходов зачисляются штрафы за нарушения правил дорожного движения, в том числе выявленные с помощью камер, которые установлены на дорогах различного уровня - федеральных, региональных и местных.

Однако механизм приобретения, содержания и эксплуатации этих технических средств не урегулирован.

«Муниципалитеты не всегда обладают ресурсами, чтобы оснастить камерами участки с наиболее активным движением. Отсутствуют регистраторы и на определенных участках федеральных дорог», - пояснила Любовь Финогеева.

По мнению пензенского министра финансов, предоставление регионам права направлять на эти цели средства дорожных фондов будет способствовать безопасности участников дорожного движения.

«Нельзя оставлять субъекты Федерации один на один с этой проблемой», - отметил председатель комитета Сергей Рябухин.

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко поддержал идею и предложил рекомендовать Законодательному собранию Пензенской области выступить с соответствующей инициативой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|29.01.2019 09:58|

Вот молодец камеры нужны!а не бардюры и плитка.

Гость|29.01.2019 10:03|

Камеры нужны на перекрестке улиц Кирова/Чехова/Бакунина, где маршрутчики постянно нарушают ПДД и Правила пассажирских перевозок.

Гость|29.01.2019 10:23|

Если по "сусекам" поискать, можно много кое-что интересного найти...

Гость|29.01.2019 10:24|

Гость писал(a):

Камеры нужны на перекрестке улиц Кирова/Чехова/Бакунина, где маршрутчики постянно нарушают ПДД и Правила пассажирских перевозок.
+100500 Но на эти участки наложат вето

Гость|29.01.2019 10:24|

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2019 года в дорожный фонд субъекта РФ в качестве дополнительных доходов зачисляются штрафы за нарушения правил дорожного движения

Гость|29.01.2019 10:24|

Перекресток Байдукова/Гагарина около ВТУЗа надо поставить.... озолотят бюджет за 2-3 месяца.....

Гость|29.01.2019 10:29|

Давно пора! Не можете из бюджета, заключайте договора с частниками.

Камеры очень нужны по городу. На поворотах на Спутник в первую очередь. На больших перекрестках типа Лермонтова-Кирова.

На более мелких типа Чкалова-Калинина.

Наглецы быстро окупят штрафами все камеры, и пойдет чистая прибыль в бюджет!

А если еще через камеры проверку на наличие ОСАГО сделать - вообще золотой дождь пойдет!

Гость|29.01.2019 10:33|

нам нужны не камеры. а дороги.....

Гость|29.01.2019 10:46|

Гость писал(a):

нам нужны не камеры. а дороги.....
дороги нормальные.

А вот наглецов на них много. Наглецы нам не нужны, а вылечить их смогут только камеры на каждом перекрестке.

Нарушил-заплатил, чо ныть-то?

Имя: Гость
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