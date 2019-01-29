29.01.2019 | 09:44

В понедельник, 28 января, на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам выступила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева. Заседание включено в программу дней Пензенской области, проходящих в Совфеде.

Любовь Финогеева предложила сенаторам предоставить регионам право направлять средства местных дорожных фондов на оснащение федеральных и муниципальных дорог средствами фотовидеофиксации.

С 1 января 2019 года в дорожный фонд субъекта РФ в качестве дополнительных доходов зачисляются штрафы за нарушения правил дорожного движения, в том числе выявленные с помощью камер, которые установлены на дорогах различного уровня - федеральных, региональных и местных.

Однако механизм приобретения, содержания и эксплуатации этих технических средств не урегулирован.

«Муниципалитеты не всегда обладают ресурсами, чтобы оснастить камерами участки с наиболее активным движением. Отсутствуют регистраторы и на определенных участках федеральных дорог», - пояснила Любовь Финогеева.

По мнению пензенского министра финансов, предоставление регионам права направлять на эти цели средства дорожных фондов будет способствовать безопасности участников дорожного движения.

«Нельзя оставлять субъекты Федерации один на один с этой проблемой», - отметил председатель комитета Сергей Рябухин.

Сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко поддержал идею и предложил рекомендовать Законодательному собранию Пензенской области выступить с соответствующей инициативой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.