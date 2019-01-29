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Общество | Названо число льготных путевок в детские загородные лагеря на 2019 год

29.01.2019|13:56
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В этом году путевки в детские загородные оздоровительные лагеря предоставляются за полную стоимость и за частичную плату родителей, а детям, находящимся в трудной ситуации, - бесплатно, за счет бюджета Пензы.

Об этом рассказал во вторник, 29 января, председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Полная стоимость путевки составит 17 200 рублей. Если родители захотят ее приобрести, то им следует обращаться прямо в офис оздоровительной организации.

При частичной оплате родителям придется заплатить лишь 25% - 4 300 рублей, а еще 12 900 будет компенсировано из областной казны. Приобрести льготную путевку в текущем году можно только один раз.

Способ получения ее такой же, как и в прошлом году. 1 февраля начнется формирование очереди на сайте www.leto58.ru. Родителям нужно завести на портале личный кабинет и ввести данные детей в систему.

1 марта с 9:00 в личном кабинете появится кнопка «Записаться в очередь». Нажав ее, родители зарегистрируются в электронной очереди и получат талон с указанием места и времени приема документов на приобретение путевки.

В этом году запланировано выделение около 5 000 льготных путевок и свыше 1 300 бесплатных. Предположительно, их выдача начнется с апреля.

«Кроме того, в Пензе в весенние и летние каникулы будут действовать пришкольные лагеря. Родительская плата не изменится и составит 49 рублей 77 копеек в день. Для детей в трудной жизненной ситуации отдых полностью финансируется из областного бюджета», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото: Pnzreg.ru
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