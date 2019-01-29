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Общество | Начислять плату за вывоз твердых отходов будут по площади

29.01.2019|16:16
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Размер квартиры имеет значение: при начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов в расчет будут брать площадь. Горожанам придется отдавать по 3 рубля 11 копеек с квадратного метра. Это касается потребителей из многоквартирных домов Пензы.

«По большому счету, ничего не меняется и для жителей многоквартирных домов. С них так же раньше управляющие компании с квадратного метра начисляли плату», - сообщил генеральный директор Управления благоустройства и очистки г. Пензы Андрей Архипов.

Постановление областного правительства об определении размера платы подписано лишь в январе. До этого шли споры, как лучше вести расчет - с квадратного метра или начислять по количеству зарегистрированных в квартире. Обсуждали это и члены общественного совета при региональном управлении регулирования цен и тарифов.

«Это реально серьезный вопрос, влияющий на карман каждого. По правилам предоставления коммунальных услуг остается основным пока что расчет по людям, по количеству проживающих», - пояснил член общественного совета при областном управлении по регулированию тарифов Владимир Лощинин.

Новые счета за январь жители получат в феврале. Но уже говорят о том, какого эффекта ждут от «мусорной реформы», и рассуждают об экологии.

«Сознание у людей будет другое, и не будут относиться так наплевательски. Хорошо придумали все это», - отметила женщина.

В тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами заложены расходы и на вывоз так называемого крупногабаритного мусора.

«Это диваны, кресла, какие-то старые унитазы - все, что было поменяно. Не подходит строительный мусор (обломки стен, кирпичи)», - объяснил Андрей Архипов.

«Каждый день даже такой, твердый, вывозят. Все хорошо», - заключила пенсионерка.

Что касается жителей частного сектора, то они будут платить за услугу, как и раньше, в зависимости от количества прописанных в доме. За одного человека - 73 рубля 63 копейки.

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Гость|29.01.2019 18:49|

на площади 40 кв.м. живут по 5-9 человек, а мебель выбрасывают раз в 20 лет, неправильно все это как то

Гость|29.01.2019 18:50|

А ГДЕ ЖЕ ОБЕЩАННАЯ ОТМЕНА НДС НА ДАННУЮ УСЛУГУ?

Гость|29.01.2019 18:52|

penzainform.ru писал(a):

«Сознание у людей будет другое, и не будут относиться так наплевательски. Хорошо придумали все это», - отметила женщина.
Супер-журналист Катя Воробьёва как выскочит, как выпрыгнет, как выловит какого-нибудь суперэксперта у какой-нибудь помойки, да как отинтервьировАт..

Гость|29.01.2019 18:55|

Сознание у людей будет другое, и не будут относиться так наплевательски. Хорошо придумали все это», - отметила женщина.

Мы стало засевать более, чем ранее. Вот что это напомнило.

Гость|29.01.2019 19:17|

Животы с домика 200-500 метров и пропиской льготного пенсионера будут платить 73 рубля,а одинокий пенсионер из трёшки 200 рублей. Это одинокая росия придумала?

Гость|29.01.2019 19:19|

Завалим чинорасов мусором.

Гость|29.01.2019 19:25|

Опять поставили народ раком и обули в белые лапти.

Гость|29.01.2019 19:37|

Жульё. Какая мерзость. Может не зря американцы стали в подобных нам странах признавать самозванцев ? Грабят народ. Только в высококоррумпированной стране, мусорить могут квадратные метры, а не человек.

Гость|29.01.2019 19:44|

Сделано для себя! С домика 200-500 метров пришлось бы платить 600-1500 рублей,а зачем? Принял закон и можно 73 рубля.

Гость|29.01.2019 19:50|

Гость писал(a):

Опять поставили народ раком и обули в белые лапти.
Народу это нравится.

Гость|29.01.2019 20:04|

А мне в мусорной конторе по западной зоне сотрудница сказала,что будут брать с человека мкд. Совсем,суки,запутали.

Гость|29.01.2019 20:06|

А это что:

Согласно приказу регионального управления по регулированию тарифов и энергосбережению от 20 декабря, опубликованном на сайте ведомства, в Пензенской области установлены тарифы в следующих размерах (без НДС):

для регионального оператора Южной зоны (ООО «Вторма Плюс») с 1 января по 30 июня - 3787,81 руб. за тонну, с 1 июля по 31 декабря — 3788,58 руб. за тонну;

для регионального оператора Северной зоны (ООО «Управление благоустройства и очистки») в первом полугодии — 2 891,23 руб. за тонну, во втором — 2 949,86 руб. за тонну;

для регионального оператора Западной зоны (ООО «Экопром») тариф будет равен — 4036,72 руб. за тонну в первом полугодии, далее — 4149,61 за тонну;

для регионального оператора Восточной зоны (также ООО «Экопром») —3589,27 руб. отдадут потребители за тонну в первом полугодии, 3674,06 руб. за тонну — во втором.

Тарифы, по которым будут выставляться счета жителям многоквартирных домов и частного сектора, будут рассчитываться по формулам, исходя из стоимости тонны ТКО.

Кто кого дурит?

Гость|29.01.2019 20:12|

Гость писал(a):

Животы с домика 200-500 метров и пропиской льготного пенсионера будут платить 73 рубля,а одинокий пенсионер из трёшки 200 рублей. Это одинокая росия придумала?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не прокатит у НИХ это.В однушке 30кв.м живут восемь чурбанов и я должен платить за уборку их мусора? Народ,вы о чём?

Гость|29.01.2019 20:15|

Гость писал(a):

Сделано для себя! С домика 200-500 метров пришлось бы платить 600-1500 рублей,а зачем? Принял закон и можно 73 рубля.
Мусорят люди,а не метры.

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