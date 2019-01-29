29.01.2019 | 16:16

Размер квартиры имеет значение: при начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов в расчет будут брать площадь. Горожанам придется отдавать по 3 рубля 11 копеек с квадратного метра. Это касается потребителей из многоквартирных домов Пензы.

«По большому счету, ничего не меняется и для жителей многоквартирных домов. С них так же раньше управляющие компании с квадратного метра начисляли плату», - сообщил генеральный директор Управления благоустройства и очистки г. Пензы Андрей Архипов.

Постановление областного правительства об определении размера платы подписано лишь в январе. До этого шли споры, как лучше вести расчет - с квадратного метра или начислять по количеству зарегистрированных в квартире. Обсуждали это и члены общественного совета при региональном управлении регулирования цен и тарифов.

«Это реально серьезный вопрос, влияющий на карман каждого. По правилам предоставления коммунальных услуг остается основным пока что расчет по людям, по количеству проживающих», - пояснил член общественного совета при областном управлении по регулированию тарифов Владимир Лощинин.

Новые счета за январь жители получат в феврале. Но уже говорят о том, какого эффекта ждут от «мусорной реформы», и рассуждают об экологии.

«Сознание у людей будет другое, и не будут относиться так наплевательски. Хорошо придумали все это», - отметила женщина.

В тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами заложены расходы и на вывоз так называемого крупногабаритного мусора.

«Это диваны, кресла, какие-то старые унитазы - все, что было поменяно. Не подходит строительный мусор (обломки стен, кирпичи)», - объяснил Андрей Архипов.

«Каждый день даже такой, твердый, вывозят. Все хорошо», - заключила пенсионерка.

Что касается жителей частного сектора, то они будут платить за услугу, как и раньше, в зависимости от количества прописанных в доме. За одного человека - 73 рубля 63 копейки.