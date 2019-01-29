Размер квартиры имеет значение: при начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов в расчет будут брать площадь. Горожанам придется отдавать по 3 рубля 11 копеек с квадратного метра. Это касается потребителей из многоквартирных домов Пензы.
«По большому счету, ничего не меняется и для жителей многоквартирных домов. С них так же раньше управляющие компании с квадратного метра начисляли плату», - сообщил генеральный директор Управления благоустройства и очистки г. Пензы Андрей Архипов.
Постановление областного правительства об определении размера платы подписано лишь в январе. До этого шли споры, как лучше вести расчет - с квадратного метра или начислять по количеству зарегистрированных в квартире. Обсуждали это и члены общественного совета при региональном управлении регулирования цен и тарифов.
«Это реально серьезный вопрос, влияющий на карман каждого. По правилам предоставления коммунальных услуг остается основным пока что расчет по людям, по количеству проживающих», - пояснил член общественного совета при областном управлении по регулированию тарифов Владимир Лощинин.
Новые счета за январь жители получат в феврале. Но уже говорят о том, какого эффекта ждут от «мусорной реформы», и рассуждают об экологии.
«Сознание у людей будет другое, и не будут относиться так наплевательски. Хорошо придумали все это», - отметила женщина.
В тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами заложены расходы и на вывоз так называемого крупногабаритного мусора.
«Это диваны, кресла, какие-то старые унитазы - все, что было поменяно. Не подходит строительный мусор (обломки стен, кирпичи)», - объяснил Андрей Архипов.
«Каждый день даже такой, твердый, вывозят. Все хорошо», - заключила пенсионерка.
Что касается жителей частного сектора, то они будут платить за услугу, как и раньше, в зависимости от количества прописанных в доме. За одного человека - 73 рубля 63 копейки.
на площади 40 кв.м. живут по 5-9 человек, а мебель выбрасывают раз в 20 лет, неправильно все это как то