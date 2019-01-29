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Общество | Из Пензы в Саратов отправится снегоуборочная техника

29.01.2019|14:17
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На ликвидацию последствий сильного снегопада в Саратове прибудет техника из Пензы.

«По состоянию на 12:30 Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства (г. Пенза) направило в город 8 снегоуборочных машин: 5 самосвалов (объем каждого 25 куб. м), большой погрузчик, грейдер и ротор», - сообщили во вторник, 29 января, в саратовской мэрии.

Пензенская техника будет работать в две смены в круглосуточном режиме, помогая расчищать снег и наледь.

Кроме того, саратовские предприятия также выделили 20 снегоуборочных машин. На помощь пришли и другие муниципальные образования Саратовской области. В частности, военная часть, расположенная в Шиханах, направила в областной центр грейдер.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|29.01.2019 14:31|

Всё, претензии по качеству очистки дорог больше не принимаются. Технику в Саратов угнали, какие могут быть претензии.

Гость|29.01.2019 14:34|

А где техника у Свратовцев ? Кто знает ? Только честно.

Гость|29.01.2019 14:38|

И смех и грех. В Пензе все ьлестми,как у кота яйца.

Гость|29.01.2019 14:43|

На какие средства закупается техника в Пензе ?

Гость|29.01.2019 14:44|

Свой город не очистили, поехали в Саратов... Покажушники

Гость|29.01.2019 14:48|

Правильно, у нас все дороги почищены, межквартальные дороги и внутридомовые проезды вычищены. Что ж, можно и соседям помочь. Спрашивается только, а кому помогать они свою технику угнали?

Гость|29.01.2019 14:51|

Наследующей неделе осадки обещают, город встанет, или п.о.х. ответственные работки в Москве или отпусках?

Гость|29.01.2019 14:56|

А у саратовских своя версия снежного коллапса - в сетях напропалую костерят власти обвиняя в том, что снегоуборочную технику угнали в Пензу на очистку когда узнали что здесь намного чище на дорогах.

Гость|29.01.2019 15:00|

Гость писал(a):

Правильно, у нас все дороги почищены, межквартальные дороги и внутридомовые проезды вычищены.

Вы дурачок?

penzainform.ru писал(a):

5 самосвалов (объем каждого 25 куб. м), большой погрузчик, грейдер и ротор»,

Гость|29.01.2019 15:03|

какой саратов-у себя с начало нужно всё почистить

Гость|29.01.2019 15:05|

Гость писал(a):

какой саратов-у себя с начало нужно всё почистить
они надеются что после этого саратов тоже нам поможет

Гость|29.01.2019 15:11|

http://www.penzainform.ru/public/

зачем нам пенза лучше в саратове бабло отмоем

Гость|29.01.2019 15:16|

В Саратове объявили режим ЧС? Основание для отправки есть, когда свой город убрать не в состоянии?

Гость|29.01.2019 15:18|

Гость писал(a):

Реально охуели !
честный отзыв, спасибо! жаль сотрут

Гость|29.01.2019 15:18|

Гость писал(a):

В Саратове объявили режим ЧС?

Да.

Гость писал(a):

свой город убрать не в состоянии?

Достаточно хорошо убрано.

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Имя: Гость
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