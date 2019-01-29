29.01.2019 | 14:17

На ликвидацию последствий сильного снегопада в Саратове прибудет техника из Пензы.

«По состоянию на 12:30 Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства (г. Пенза) направило в город 8 снегоуборочных машин: 5 самосвалов (объем каждого 25 куб. м), большой погрузчик, грейдер и ротор», - сообщили во вторник, 29 января, в саратовской мэрии.

Пензенская техника будет работать в две смены в круглосуточном режиме, помогая расчищать снег и наледь.

Кроме того, саратовские предприятия также выделили 20 снегоуборочных машин. На помощь пришли и другие муниципальные образования Саратовской области. В частности, военная часть, расположенная в Шиханах, направила в областной центр грейдер.