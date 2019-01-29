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Общество | Бессоновец досрочно погасил кредит и подал в суд на страховую компанию

29.01.2019|13:53
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В Бессоновке суд встал на сторону заемщика, выплатившего кредит досрочно, и взыскал со страховой компании более 35 000 рублей.

В апреле 2016 года мужчина на пять лет взял кредит в банке ВТБ 24. На этот срок между ним и компанией «ВТБ Страхование» был заключен договор страхования. Страховая сумма составила 156 250 рублей, страховая премия (плата за страхование) была удержана с него при получении кредита.

В 2017 году мужчина досрочно в полном объеме выплатил кредит, и необходимость в страховании отпала. Однако в требовании вернуть страховую премию ему отказали.

Сельчанин пошел в суд. Он попросил взыскать с ООО СК «ВТБ Страхование» часть страховой премии - 19 378 рублей 42 копейки, проценты за пользование чужими деньгами - 1 442 рублей 77 копеек, компенсацию морального вреда - 5 000, судебные расходы на оплату услуг представителя в суде - 10 000, штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке - в размере 50% от удовлетворенных исковых требований.

В суде его признали правым, а его расчеты верными.

Теперь «ВТБ Страхование» предстоит выплатить сельчанину страховую премию - 19 250 рублей, проценты за незаконное пользование деньгами - 1 161 рубль 72 копейки, штраф - 10 205 86 копеек, а также 500 рублей за нанесенный моральный вред и 5 000 - за судебные расходы, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда Пензенской области.

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Гость|29.01.2019 15:06|

penzainform.ru писал(a):

а также 500 рублей за нанесенный моральный вред
большие деньги-а так правильно а то зажрались эти банки

Гость|29.01.2019 15:11|

молодец, правильный пример!

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