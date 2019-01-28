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Общество | В Заречном двум детям умершей женщины дали по квартире

28.01.2019|11:36
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В Заречном родные брат и сестра, ставшие сиротами после смерти матери, обратились в прокуратуру с жалобой на то, что им не предоставляют жилье.

Опека над двойняшками была установлена с 2011 года, с 2014-го их включили в список граждан, подлежащих обеспечению квартирами, однако до 2018-го квадратные метры они так и не получили.

«В целях защиты прав заявителей прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями, потребовав обязать администрацию Заречного предоставить брату и сестре жилые помещения. Исковые требования прокурора судом удовлетворены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мэрия закрытого города исполнила решение и в ноябре 2018-го выделила каждому из детей умершей женщины по благоустроенной квартире.

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Гость|28.01.2019 11:46|

А без суда сразу никто и ничего делать не хочет!!! И так везде и во всём!

Гость|28.01.2019 12:21|

Поэтому все суды и забиты делами под завязку. Все через суд идёт. Пустяшный вопрос-идем в суд. Зачем нужна тогда эта армия чиновников?!

Гость|28.01.2019 12:44|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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