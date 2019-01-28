28.01.2019 | 11:36

В Заречном родные брат и сестра, ставшие сиротами после смерти матери, обратились в прокуратуру с жалобой на то, что им не предоставляют жилье.

Опека над двойняшками была установлена с 2011 года, с 2014-го их включили в список граждан, подлежащих обеспечению квартирами, однако до 2018-го квадратные метры они так и не получили.

«В целях защиты прав заявителей прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями, потребовав обязать администрацию Заречного предоставить брату и сестре жилые помещения. Исковые требования прокурора судом удовлетворены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мэрия закрытого города исполнила решение и в ноябре 2018-го выделила каждому из детей умершей женщины по благоустроенной квартире.