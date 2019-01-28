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Общество | В Пензенской области принудительно госпитализируют больного туберкулезом

28.01.2019|14:00
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57-летний житель Сосновоборского района, страдающий заразной формой туберкулеза, подвергал опасности здоровье окружающих. Зная о необходимости лечения, он уклонялся от него. Этот факт выявила прокуратура.

В соответствии с законодательством люди, больные заразными формами туберкулеза и неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также уклоняющиеся от обследования, на основании решений суда госпитализируются. В медицинских учреждениях их в обязательном порядке обследуют и лечат в стационарных условиях.

Для предупреждения распространения опасного заболевания среди населения прокурор района обратился в суд. Служители Фемиды вынесли решение о принудительной госпитализации больного в Пензенскую областную туберкулезную больницу для незамедлительного обследования и лечения.

«Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|28.01.2019 15:04|

А если сбежит,то отправят в тюремную больницу?

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